شوف أقوى عروض هايبر بنده بمناسبة عيد الأضحى

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عمر شويل - جدة أقوى عروض هايبر بنده بمناسبة عيد الأضحى، يقدم هايبر بنده عدد كبير من العروض على المنتجات المختلفة وبأسعار خيالية خلي عيدك غير مع عروض هايبر بنده، لا تفوتوا أقوى عروض عيد الأضحى الحصرية في كل فروع هايبر بنده في السعودية على جميع منتجاتكم المفضلة وبأسعار خيالية، تسري العروض بدأ من يوم الأربعاء 4 ذو الحجة وحتى يوم الثلاثاء 17 ذو الحجة 1442 هـ أو حتى نفاد الكمية. أقوى عروض هايبر بنده: احصل على عرض بنده على فول مدمس بالخلطة حدائق كالفورنيا (450 جرام)، 3 حبات بسعر 9.95 ريال سعودي بعد الخصم أما سعر المنتج قبل الخصم هو 17.85 ريال سعودي، كما أن للفول المدمس عدد من الفوائد منها: احتواءه على فيتامين B يحتوي الفول على فيتامين (ب1) و(ب2) و(ب3) و(ب6) والمعروف عن هذه الفيتامينات أنها تعمل علي تقوية الأعصاب كما أنها مفيدة في تقوية الشعر والجلد والمخ والقلب والعضلات. فيتامين ج. الفوسفور. الماغنسيوم. المنجنيز والنحاس. ألياف. كربوهيدرات. انقاص الوزن. يمكنك شراء معجون طماطم السعودية (8 × 135 جرام)، سعر 2 حبة قبل التخفيض هو 25 ريال سعودي أما سعر 2 حبة بعد التخفيض هو 17.95 ريال سعودي، أيضا لمعجون الطماطم عديد الفوائد منها: يعمل على التقليل من حروق الشمس: حيث يعود ذلك إلى مستويات الليكوبين الموجودة في الطماطم. أيضا يعمل على تعزيز صحة القلب والأوعية الدموية: هذا نتيجة ارتفاع مستويات الليكوبين في معجون الطماطم أيضًا. كما أنه يحمي من مشكلة التهاب اللثة والنزيف: إذ يلعب الليكوبين دورًا مهماً في هذا المجال. اشترى كريما البندق مع الكاكاو نوتيلا (1000 جرام)، مقدمة من هايبر بنده بسعر 29.95 ريال سعودي للحبة بعد الخصم، أما السعر قبل التخفيض للحبة هو 41.95 ريال سعودي، للنوتيلا الكثير من الفوائد الصحية وهي: النوتيلا هي عبارة عن شوكولاتة بالبندق منتشرة على غرار زبدة الفول السوداني ولكن تأتي مع نكهة أحلى. وعلى الرغم من أن النوتيلا تحتوي على الدهون المشبعة والسكر. إلا أن لها فوائد عديدة، فالنوتيلا تعمل على توفير كمية جيدة من الفيتامينات والمعادن التي يحتاجها الجسم. كما أن البندق الموجود فيها يعمل على تعزيز صحة القلب. مما يجعله غذاءً مغذيًا إلى حد ما لإدراجه من حين لآخر في خطة الأكل الصحي.

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