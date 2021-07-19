تراند الفن: حاج يعبر عن فرحته ويغالب دموعه بعد تأديته صلاتي الظهر والعصر بيوم عرفة (فيديو)

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 19 يوليو 2021 03:09 مساءً - أعرب أحد الحجاج عن فرحته ومشاعره بعد تأديته صلاتي الظهر والعصر جمعاً وقصراً في يوم عرفة، حيث ظهر وهو يغالب دموعه تأثرًا.

وقال الحاج في التقرير الذي بثته قناة الإخبارية، أنهم وجدوا اليوم كل خير وتيسيرًا للأمور عليهم خلال عمليات التفويج واتباع للإجراءات الاحترازية التي تحفظ سلامة حجاج بيت الله الحرام، مثنيًا على الاستقبال والمعاملة الحسنة التي وجدوها في المشاعر المقدسة.

ووجه الحاج رسالة شكر إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان – حفظهما الله – ودعا لهما بالتوفيق والسداد، كما دعا بالقبول وصلاح الأحوال لجميع المسلمين.

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