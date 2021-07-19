تراند الفن: بالفيديو.. جريان السيول بشعيب «الضمان» بمحافظة «الأفلاج»

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 19 يوليو 2021 05:01 مساءً - تداول مغردون على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” مقطع فيديو يظهر جريان السيول بمحافظة “الأفلاج” بمنطقة الرياض اليوم الاثنين.

ويُظهر المقطع المتداول جريان السيول بالمحافظة، جراء هطول الأمطار الغزيرة على المحافظة وتحديداً بشعيب “الضمان”.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على مناطق نجران، جيزان، عسير، الباحة والأجزاء الجنوبية من منطقة الرياض.

كذلك تكون الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة في مجملها على أجزاء من المنطقة الشرقية ومنطقة الرياض تشمل العاصمة الرياض تمتد إلى مرتفعات منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، فيما تنشط الرياح السطحية على سواحل منطقة مكة المكرمة مما يتسبب في إثارة الأتربة والغبار مما يحد من مدى الرؤية الأفقية.

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