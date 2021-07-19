نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده اليوم الثلاثاء 20 يوليو 2021 الموافق 10 ذو الحجة 1442 في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض بنده اليوم الثلاثاء هي عروض بنده الجديدة والمتوفرة في كافة فروع بنده وهايبر بنده. ونقدم لكم عروض الأسبوع السادس من عروض ضمن أقل سعر من شركة بنده. والتي توفر هذة العروض بشكل اسبوعي لكافة عملائها لكي يستطيعون الاستمتاع بأقوى التخفيضات والحصول على ما يحتاجونه في منازلهم. عروض بنده تخفيضات العيد من بنده بها برتقال للعصير مصري الكيلو بسعر 1.95 ريال بدلاً من 4.95 ريال.

تضم العروض الجديدة من بنده وهايبر اليوم أرز بسمتي المفخرة 10 كيلو بسعر 42.95 ريال بدلاً من 76.95 ريال.

عروض بنده الاسبوعية تحتوي علي زيت نباتي العربي 1.5 لتر بسعر 22.95 ريال بدلاً من 37.95 ريال.

عروض بنده الجديدة اليوم بها مسحوق غسيل تايد مركز الحبة بسعر 16.95 ريال بدلاً من 41.95 ريال.

يمكنك شراء حليب المراعي مجفف كامل الدسم بسعر 65.95 ريال بدلاً من 131.90 ريال.

تخفيضات بنده وهايبر بنده بها جبنة إيدام فريكو الكيلو بلغ سعره 26.95 ريال بدلاً من 59.95 ريال. عروض بنده اليوم تضم عروض بنده اليوم دجاج التنمية طبق كامل بسعر 25.95 ريال بدلاً من 40.50 ريال.

توفر شركة بنده لحوم طازجة مثل مكعبات لحم بقري بسعر 22.25 ريال للكيلو بدلاً من 29.95 ريال.

يمكنك أيضا شراء كيلو الكفتة البقري بسعر 23.95 ريال بدلاً من 38.95 ريال.

تشمل عروض وتخفيضات اليوم من بنده زبدة غير مملحة نادك 1 كيلو بسعر 29.95 ريال بدلاً من 46.95 ريال.

تحتوي عروض بنده علي تندر صدر الدجاج الكبير بسعر 19.95 ريال للحبة بدلاً من 38.50 ريال. عروض بنده وهايبر بنده عروض بنده وهايبر بنده توفر مناديل للوجة كلاسيك من فاين بسعر 20.95 ريال بدلاً من 41.90 ريال.

تخفيضات بنده لهذا الاسبوع بها جبنة مربعات كيري بسعر 17.95 ريال للحبة بدلاً من 27.95 ريال.

تضم العروض بعض المنظفات الشخصية مثل شامبو بانتين الرائع بسعر 8.50 ريال بدلاً من 26.95 ريال.

خصومات بنده حتى 70% تحتوي على حفائض للأطفال بيبي جوي العبوة بسعر 64.95 ريال بدلاً من 86.50 ريال.

تضم العروض فوط صحية برايفيت ماكسي بالأجنحة بسعر 12.95 ريال بدلاً من 19.95 ريال.

يمكنك شراء حفائض للأطفال من بامبرز بسعر 99.95 ريال بدلاً من 114.95 ريال.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف عروض بنده اليوم الثلاثاء 20 يوليو 2021 الموافق 10 ذو الحجة 1442 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.