انت الان تتابع تفاصيل خبر أفضل أجزاء لحم الخروف للشوي أوللسلق وعمل الفتة والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - يهل علينا عيد الأضحى المبارك هذا العام ويتساءل الكثير من المتابعين حول أفضل أجزاء لحم الخروف للشوي أوللسلق وعمل الفتة نظرا لأن لحم الخروف من الأكلات المحببة والتي يشتهر بها عيد الأضحى وتتسابق الأسر المصرية في إعداد أشهي الأطباق خلال العيد والتي يكون فيها الدور الأكبر للحم الخروف سواء بسلق لحم الخروف وتقديمه مع الفتة أو عمل الخضار مع الشربة أو عمل الكبسة والمندي أو شوي لحم الخروف وتقديمه للأكل كل تلك الأكلات تستدعي معرفة أفضل أجزاء لحم الخروف والتي تستخدم للشوي أو للسلق وعمل الفتة ونقدم لكم اليوم متابعينا الأعزاء من خلال هذا الموضوع شرح لأهم أجزاء الخروف واستخدام كل منها أتمني أن ينال إعجابكم.

أفضل أجزاء لحم الخروف

لتقديم أفضل الأكلات التي تتكون من لحم الخروف يجب عليكم أولا معرفة أجزاء لحم الخروف و ماهي طريقة الطهو المناسبة لكل قطعة ويجب عليكم أعزائي المتابعين عدم الإكثار من تناول لحوم الخروف خلال العيد نظرا لإحتوائها علي نسبة كبيرة من الدهون مما يرفع من نسبة الكوليسترول في الدم واليكم متابعينا أهم أجزاء لحم الخروف لإعداد أشهي الأطباق:

الرقبة

الكتف

الضلوع أو الريش

بيت الكلاوي

الفخذ

موزة الكتف

موزة الفخذ

البطن

هبرة البطن

أفضل أجزاء لحم الخروف للشوي

يعتبر الشوي من الطرق الصحية في طهو لحم الخروف لأنه يخلص اللحم من جزأ كبير من الدهون الموجودة فية بالإضافة إلي الطعم المميز للحم الخروف المشوي والتي يفضلها الجميع لكن يجب أ تعلم عزيزي المتابع أن ليس جميع أجزاء الخروف لها نفس المميزات في الشوي لذا نقدم لكم الآن أهم الأجزاء في لحم الخروف والتي تمنحك المذاق الأجمل في الشوي استمتع مع أهلك وأصدقاءك بالشوي في المنزل خلال عيد الأضحي وأهم الأجزاء هي:

الضلوع أو الريش

بيت الكلاوي

لحم بطن الخروف وهبرة البطن

اقرأ أيضا

آخر أخبار موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2020

فتح باب القبول بمدرسة WE الثانوية للتكنولوجيا التطبيقية

أحدث عروض كارفور مصر اليوم من 28 يوليو وحتي 9 أغسطس2020

أحدث كتالوج ماي واي أغسطس 2020 pdf

أفضل أجزاء لحم الخروف للسلق وعمل الفتة

تعتبر جميع أجزاء لحم الخروف مناسبة للسلق وعمل الفتة نظرا لجودة لحوم الخروف وينصح بإزالة ليه الخروف أثناء الطهو لإحتوائها علي نسبة كبيرة من الدهون وتعتبر رقبة الخروف من أجود أجزاء الخروف للسلق وعمل الفتة واليكم متابعينا أجمل أجزاء لحم الخروف المناسبة للسلق بالترتيب: