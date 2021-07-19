تراند الفن: وزير الصحة: الوضع الصحي مطمئن بين الحجاج ولا يوجد إصابات بكورونا (فيديو)

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 19 يوليو 2021 08:02 مساءً - أكد وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، إن الوضع الصحي مطمئن في حج هذا العام، مشيراً إلى أن هناك إجراءات كبيرة متخذة لضمان سلامة الحجاج، كما هو معتاد في كل عام.

وأوضح، خلال حديثه لقناة الإخبارية، أن هناك 13 مستشفى في مكة المكرمة والمشاعر، منها 3 في المشاعر، إضافة إلى مستشفى متنقل ليكون بالقرب من الحجيج في مواقعهم.

وأشار إلى أنه لا يوجد أي حالة مَرضية في الحج مرتبطة بفيروس كورونا، وأن هناك حالات مرضية أخرى بسيطة، تعالج في المستشفيات سواء في المشاعر أو غيرها، ناصحاً الجميع بعدم الجلوس في الشمس فترة طويلة لتجنب الإصابة بالإجهاد الحراري.

كما أضاف الربيعة أن هناك 6 مراكز صحية تعمل في المشاعر و180 سيارة إسعاف من الهلال الأحمر، كما أن هناك ممارساً صحياً مع كل 100 حاج، يعمل بالقرب منهم لسلامتهم ولضمان تطبيق الاحترازات.

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