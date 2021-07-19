تراند الفن: شركة الأنظمة الميكانيكية تعلن توفر وظائف شاغرة

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 19 يوليو 2021 08:02 مساءً - أعلنت الشركة الوطنية للأنظمة الميكانيكية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في مدينة الرياض.

وأوضحت الشركة، أن الوظائف المتاحة على مسمى:

– مهندس برمجيات: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (هندسة البرمجيات، أو هندسة الكمبيوتر)، أو أي تخصص ذي الصلة.

– مهندس مبيعات: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة الميكانيكية، أو هندسة إلكترونيات).

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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