نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف أقوى عروض مكتبة جرير للجوالات وخصومات وتخفيضات هائلة لعيد الأضحى في المقال التالي

عمر شويل - جدة أقوى عروض مكتبة جرير، مكتبة جرير من أهم المكاتب التي توفر إليكم من الحين للأخر مجموعة من العروض والتخفيضات التي تناسب كافة القات فمن الممكن أن تصل العروض إلى 40%، فتضم تخفيضات جرير الكثير من الإلكترونيات التي من أبرزها اللاب توب والتابلت وكمبيوتر لوحي فمن خلال التوجه إلى جرير يمكنكم الحصول على كل ما ترغبون بأقل الأسعار.

أقوى عروض مكتبة جرير

توفر إليكم مكتبة جرير الكثير من العروض والتخفيضات التي تشمل الكثير من هواتف المحمول وإليكم في السطور الآتية بعض هواتف المحمول التي يتوفر عليها العرض:

توفر إليكم جرير عروض على هاتف شاومي 9T حيث يتسم ذلك الجهاز بمساحة التخزين الكبيرة التي تصل إلى 128 جيجا بايت ومتوفر باللون المادي وهذا الجهاز يأتي بتكنولوجيا الجيل الرابع وتوفر إليكم أسواق جرير عليه خصم بسعر 70 ريال سعودي حيث يتم الحصول عليه بسعر 619 ريال سعودي بدلاً من 689 ريال سعودي مع العلم أنه يتم الحصول على ذلك الجهاز بضمان يصل إلى عامين.

عروض مكتبة جرير للجوالات

توفر إليكم جرير أيضاً 200 ريال سعودي أثناء القيام بشراء جهاز فيفو X60 فهذا الهاتف يأتي بسعة تخزين 256 جيجا بايت ويتوفر الجهاز باللون الأسود ويأتي الجهاز بتكنولوجيا الجيل الخامس فالسعر قبل الخصم هو 2699 ريال سعودي وسعر الجهاز بعد الخصم 2499، ويشمل الجهاز على فترة ضمان 24 شهر وذلك بضمان من الوكيل.

عروض جرير على الهواتف المحمول

من الممكن أن يتم الحصول على هاتف لينوفو كي 13 نوت والحصول على خصم 100 ريال سعودي حيث ذلك الجهاز متوفر بمساحة 128 جيجا بايت ومتوفر باللون الأزري النسيم وسعر الهاتف قبل الخصم هو729 ريال سعودي بينما بعد الخصم 629 ريال سعودي.

عروض جرير للجوالات

يمكن الآن شراء جهاز أوبوA54 وهذا الجهاز متوفر بسعة 128 جيجا بايت ومتوفر باللون الأزرق ومتوفر أيضاً بخاصية الجيل الرابع وسيتم الحصول عليه من جرير بتوفير 150 ريال سعودي فسعر الجهاز قبل الخصم 849 ريال سعودي وبعد الخصم 699 ريال سعودي، فضمان الجهاز عام من الوكيل.

فمهما كان نوع الهاتف الذي ترغبون في شرائه يمكنكم التعامل مع جرير وستحصلون عليه على الفور بأقل الأسعار.