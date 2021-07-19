شوف عروض بنده اليوم في مجله بنده عروض مميزة وخصم 70% للعيد في عروض بنده بصفحة واحدة Panda

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عمر شويل - جدة يعد هايبر بنده ماركت من أكبر الهايبرات الموجودة في الوطن العربي، حيث تنتشر فيها جميع المنتجات الغذائية، والغير غذائية، والأجهزة الكهربائية، والأدوات المنزلية، وأدوات السيارات، والأجهزة الإلكترونية، كما توجد عروض بنده اليوم، ولمدة أسبوع كامل في جميع فروع هايبر بنده بمدن الخليج العربي، وخارجها، في مدن المملكة العربية السعودية، وفي الإمارات، وفي مدن الكويت، والبحرين.

عروض بنده اليوم في المملكة العربية السعودية

يقدم هايبر بنده العديد من الخصومات على العديد من المنتجات، والسلع ومن ضمنها: عروض مميزة على الفوط الصحية من كيرفري بلس العادية عبوة ميجا Carefee plus normal، وكذلك على ميجا باك Mega pack، كما يتوفر تخفيض على كريم إزالة الشعر من وان One، وعلى عبوات مزيل الشعر من نير Nair، وعلى الغسول اليومي للمنطقة الحساسة من ماركة فريش دايز Freshdays، كما يقدم هايبر بنده تخفيض على عبوات الغسول النسائي من ماركة انستيوتوتو إسبانول، وعلى الفوط الصحية المضادة للبكتريا من كوتكس Kotex.

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كما تتوفر خصومات عديدة على العبوات الكبيرة من الفوط الصحية ماركة فريشدايز، وعلى أمواس الحلاقة النسائية من ليدي كومفورت بيرسونا، وعلى رغوة الحلاقة الرجالية من نيفيا Nivia، وعلى الفوط الصحية الحجم الكبير من فام Fam، وأيضاً على الفوط الصحية الماكسي من نفس الماركة الشهيرة، وكذلك على الفوط اليومية الغير معطرة من ماركة سوفي Sofy، وعلى الفوط الصحية من كلين آند بيور من ماركة سوفي CLEAN & PURE، كما يتوفر أيضاً العديد من الخصومات.

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وأيضاً يتوفر لديهم خصومات أخرى على أمواس الحلاقة النسائية من جيليت، وعلى عبوات سيمبلي فينوس، كما يتوفر خصم آخر على شفرات الحلاقة النسائية من جيليت، وعلى أمواس الحلاقة الرجالية العبوة الكاملة بلو2، وبلو3، كما تتوفر خصومات عديدة على كريم إزالة الشعر ماركة فيت Veet المميزة، ويتوفر أيضاً خصم ممتاز على الورقات اللاصقة المزيلة للعرق من فيت Veet، وعلى المنتج الأقل سعراً مجاناً من فيم فريش Fem fresh، وكثير من العروض على غيرها من المنتجات عبر موقع ثقفني.