نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض جرير ايفون خصومات تصل حتي 40% وأنظمة تقسيط بمناسبة عيد الأضحى في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض جرير ايفون ، كما عودتنا مكتبة جرير أنها تطلق عروض وخصومات أسبوعية. ولكن هذا الأسبوع يختلف كثيرا من ذي قبل. حيث هذا الأسبوع ستكون العروض بمناسبة عيد الأضحى المبارك أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات وتحديدا يوم 20 يوليو 2021. وسوف تبدأ هذه الخصومات من اليوم وحتي نفاذ الكمية المحددة في مكتبة جرير. كما قدمت جرير خصومات علي أحدث جوالات آبل ايفون ومنها (ايفون 12، ايفون 12 برو، ايفون 12 برو ماكس، وايفون 12 ميني) وفي وقت لاحق وبعد الإعلان الرسمي عن سلسلة جوالات ايفون 13 سوف تدخل أيضا من ضمن العروض الأسبوعية في المستقبل. واليوم عزيزي القارئ سوف نستعرض عروض جرير ايفون في المملكة العربية السعودية. وذلك من خلال تلك المقالة فتابعوا معي التالي. عروض جرير ايفون 12 ميني سوف نبدأ بخصومات مكتبة جرير علي جوال ايفون 12 ميني بكل سعاته التخزينية المختلفة. عروض جرير ايفون 12 ميني سعة تخزين داخلي 256 جيجا بايت. الجيل الخامس يأتي بسعر خاص 3899 ريال سعودي بدلا من 4050 ريال سعودي مع نظام تقسيط شهري 181 ريال شهريا. ضمان عامين ضد عيوب الصناعة. ألوان الجوال المتوفرة (أسود، أبيض، أزرق، أخضر، أحمر).

ميني سعة تخزين داخلي 256 جيجا بايت. الجيل الخامس يأتي بسعر خاص 3899 ريال سعودي بدلا من 4050 ريال سعودي مع نظام تقسيط شهري 181 ريال شهريا. ضمان عامين ضد عيوب الصناعة. ألوان الجوال المتوفرة (أسود، أبيض، أزرق، أخضر، أحمر). iphone 12 mini سعة تخزين داخلي 128 جيجا بايت الجيل الخامس بسعر 3299 ريال بدلا من 3549 ريال مع نظام تقسيط شهري 153 ريال سعودي. الوان الجوال المتوفرة (أسود، أبيض، أزرق، أخضر، أحمر).

عروض جرير جوالات ايفون 12 ميني سعة 64 جيجا بايت بسعر 2999 ريال سعودي بدلا من 3299 ريال سعودي وفر حتي 300 ريال. كما يدعم الجيل الخامس. لا يدعم التقسيط الشهري. ألوان الجوال المتوفرة (أسود، أبيض، أزرق، أخضر، أحمر). جرير ايفون 12 برو خصومات كبيرة ايفون 12 برو سعة تخزينية 512 جيجا بايت الجيل الخامس. بسعر 5999 ريال سعودي بدلا من 6199 ريال وفر 200 ريال. كما يدعم التقسيط الشهري علي 36 شهرا بمبلغ شهري 278 ريال سعودي. ألوان متوفرة ( جرافيتي، فضي، ذهبي، أزرق).

عروض جرير ايفون 12 برو سعة تخزين داخلي 256 جيجا بايت الجيل الخامس. بسعر 4899 ريال سعودي بدلا من 5199 ريال. كما يدعم التقسيط الشهري علي 36 شهرا بمبلغ 277 ريال سعودي شهري. ألوان الجوال ( جرافيتي، فضي، ذهبي، أزرق).

12 برو سعة تخزين داخلي 256 جيجا بايت الجيل الخامس. بسعر 4899 ريال سعودي بدلا من 5199 ريال. كما يدعم التقسيط الشهري علي 36 شهرا بمبلغ 277 ريال سعودي شهري. ألوان الجوال ( جرافيتي، فضي، ذهبي، أزرق). iphone 12 pro سعة تخزين 128 جيجا بايت الجيل الخامس بسعر 4499 ريال سعودي بدلا من 4699 ريال. كما يدعم التقسيط الشهري بمبلغ 209 ريال سعودي علي 36 شهرا وضمان عامان ضد عيوب الصناعة. ألوان الجوال ( جرافيتي، فضي، ذهبي، أزرق). عروض جرير جوالات iphone 12 عروض جرير ايفون 12 سعة 256 جيجا بايت بسعر 4399 ريال سعودي بدلا من 4549 ريال. كما يدعم الجيل الخامس. مع تقسيط شهري 204 ريال سعودي علي 36 شهرا. كما يأتي بضمان عامان ضد عيوب الصناعة. ألوان الجوال المتوفرة (أسود، أبيض، أزرق، أخضر).

12 سعة 256 جيجا بايت بسعر 4399 ريال سعودي بدلا من 4549 ريال. كما يدعم الجيل الخامس. مع تقسيط شهري 204 ريال سعودي علي 36 شهرا. كما يأتي بضمان عامان ضد عيوب الصناعة. ألوان الجوال المتوفرة (أسود، أبيض، أزرق، أخضر). عروض جرير جوالات iphone 12 سعة تخزينية 128 جيجا بايت الجيل الخامس بسعر 3799 ريال سعودي بدلا من 4049 ريال. كما يدعم نظام التقسيط الشهري علي 36 شهرا بمبلغ 176 ريال سعودي. الألوان المتوفرة للجوال (أسود، أبيض، أزرق، أخضر، أحمر).

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عروض جرير ايفون برو max بسعة 256 جيجا بايت بسعر 5399 ريال سعودي بدلا من 5699 ريال سعودي. كما يدعم الجيل الخامس. وفر حتي 300 ريال سعودي. مع نظام تقسيط شهري حتي 36 شهرا. ألوان (جرافيتي، فضي، ذهبي، أزرق).

بسعة 256 جيجا بايت بسعر 5399 ريال سعودي بدلا من 5699 ريال سعودي. كما يدعم الجيل الخامس. وفر حتي 300 ريال سعودي. مع نظام تقسيط شهري حتي 36 شهرا. ألوان (جرافيتي، فضي، ذهبي، أزرق). ايفون 12 برو ماكس سعة تخزينية 128 جيجا بايت بسعر 4899 ريال سعودي بدلا من 5199 ريال سعودي شامل الضريبة. نظام تقسيط شهري حتي 63 شهرا بمبلغ 277 ريال سعودي. ضمان عامان ضد عيوب الصناعة ألوان المتاحة (جرافيتي، فضي، ذهبي، أزرق). عزيزي القارئ لقد أستعرضنا اليوم عروض جرير ايفون في المملكة العربية السعودية وخصومات كبيرة حتي 40% بمناسبة عيد الأضحى المبارك أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات. نتمنى لكم عيد سعيد. ونتمنى لكم دوام الصحة والعافية.

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