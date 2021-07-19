الطريقة السليمة للحفاظ على اللحوم دون أن يتغير لونها أو تفسد

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عمر شويل - جدة الطريقة السليمة للحفاظ على اللحوم، الكثير من السيدات لا تعلم الطريقة الصحيحة لحفظ لحوم عيد الأضحى المبارك ويتسبب ذلك في فساد اللحوم أو تغيير لونها، وفي مقالنا هذا سوف نعرض لكم طرق حفظ اللحوم. الطريقة السليمة للحفاظ على اللحوم جميع المسلمين يقومون في الوقت الحالي بشراء اللحوم بكميات كبيرة نظرا لاقتراب عيد الأضحى المبارك وهناك من يقوم بشراء الأضاحي وذبحها فتتوفر الكثير من اللحوم التي يلزم تخزينها، وفيما يلي بعض النصائح الهامة للحفاظ على اللحوم من الفساد أهم النصائح لحفظ اللحوم دون أن تفسد نقوم أولا بوضع تاريخ الحفظ على ورقة نظيفة وتوضع على كيس حفظ اللحم. تقطع اللحوم وتوضع في أكياس بلاستيكية الحفظ الشفافة بكميات الاستهلاك اليومي. عند حفظ قطعة من اللحم الطازجة أكبر من الاستهلاك اليومي فلابد من إزالة الجسم الخارجي للحم وإزالة كافة الشوائب المتواجدة عل جدار اللحم. تجنب وضع أكياس اللحوم فوق بعضها وتكدس الأكياس بالفريزر وعدم ترك فراغات ليتمكن الهواء من التخلل بين الأكياس. عند حفظ اللحم بالفريزر يرجي أن يكون الدهن للأعلى وذلك لأنها أول ما يفسد ولابد أن تتعرض للبرودة. درجة الحرارة المثالية لحفظ اللحم لابد أن تتراوح ما بين -12 إلى -18 درجة مئوية. عند الرغبة في تسييح اللحم تخرج اللحم وتوضع في الرف أسفل الفريزر بدرجة حرارة 4 مئوية وتجنب تمام وضعها بماء ساخن. طريقة حفظ اللحوم بالثلاجة إذا كنتِ ترغبين في حفظ اللحم لاستخدامه بعد يومين أو ثلاثة أيام فيمكن استخدامه مبرد، وذلك من خلال ما يلي تقطع اللحم لقطع متوسطة وتوضع في صينية أو طبق بلاستيكي وتغطي جيدا وتحفظ في الثلاجة. لابد من تغيير الصينية أو الطبق المتواجد به اللحم للتخلص من الدم المرشح من اللحم. تجنبي حفظ أنواع كثيرة من اللحوم في صينية واحدة لأنها تتعرض للفساد. تحفظ اللحوم المطهية واللحوم الطازجة كلا على حدا وتجنب حفظهما بإناء واحد حتى لو نفس النوع. تجنبي إخراج اللحوم وإدخالها مرة أخري لعدم أكسدتها مع الهواء ولا تكشف اللحم طالما لا يوجد داعي لهذا

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