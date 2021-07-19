تراند الفن: طقس أول أيام العيد.. أمطار رعدية وزخات بَرَد وسيول على عدة مناطق

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 19 يوليو 2021 10:10 مساءً - توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لأول أيام عيد الأضحى المبارك – بمشيئة الله تعالى – استمرار هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على مناطق نجران، جازان، عسير والاجزاء الجنوبية من منطقة الرياض كذلك تكون الفرصة مهيأة لهطول امطار رعدية من خفيفة الى متوسطة على أجزاء من مناطق الباحة، الشرقية، الرياض ومكة المكرمة تمتد إلى المدينة المنورة بينما تنشط الرياح على شمال ووسط وشرق المملكة مما تتسبب في إثارة الأتربة والغبار.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون غربية الى شمالية غربية بسرعة 18-42 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وشمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-48 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف تصل الى مترين على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-25 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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