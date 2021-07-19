نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صلاة عيد الاضحى المبارك 2021 في الجزائر حسب توقيت جميع الولايات الجزائرية في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد صلاة عيد الاضحى المبارك 2021 في الجزائر حسب توقيت جميع الولايات الجزائرية نبدأ الان فى استعراضه وذلك مع ثبوت رؤية هلال شهر ذي الحجة من قبل الحسابات الفلكية الجزائرية، عليه يعيش أجواء ترقب بدء رفع صلاة عيد الاضحى المبارك عشرات الآلاف من مواطني الجزائر ولهذا سنبدأ الآن فى استعراض توقيت صلاة العيد داخل الجزائر على مستوى كل ولاية من ولايات الجزائر

موعد صلاة عيد الاضحى المبارك 2021 في الجزائر

اليوم سيتم رفع صلاة عيد الأضحى المبارك داخل الجزائر، وأصبحت مؤشرات البحث على جوجل متزايدة إلى حد كبير لأجل التعرف على توقيت صلاة عيد الاضحى المبارك بالجزائر، حيث يتم رفع صلاة عيد الاضحى المبارك داخل المساجد والساحات والمنازل فى الاونة الاخيرة نظراً لتفشي وباء كوفد 19، على ان تكون عدد ركعات صلاة عيد الاضحى المبارك ركعتين، لتبدأ الركعة الأولى بسبع تكبيرات ثم خمس تكبيرات، عليه بدء البحث يزداد إلى حد كبير لأجل التعرف على توقيت صلاة عيد الاضحى المبارك داخل الجزائر الذي نبدأ الان فى استعرضه بشكل وصورة تفصيلية

توقيت صلاة عيد الاضحى المبارك فى الجزائر

نبدأ الان فى استعراض توقيت صلاة عيد الاضحى المبارك داخل الجزائر على مستوى جميع الولايات الجزائرية على النحو التالي:-

يرفع صلاة عيد الاضحى المبارك فى مدينة بجاية عند تمام 5.56 صباحا

يرفع صلاة عيد الاضحى المبارك فى مدينة عنابة عند تمام 5.45

ترفع صلاة عيد الاضحى المبارك فى مدينة تيزي وزو عند تمام السادسة صباحاً

ترفع صلاة عيد الاضحى المبارك فى مدينة عنابة عند تمام 6.06

ترفع صلاة عيد الاضحى المبارك فى مدينة تلمسان الجزائرية عند تمام السادسة و 26 صباحا

تكبيرات عيد الاضحي المبارك

نتابع مع حضراتكم كذلك تكبيرات عيد الاضحي المبارك مكتوبة بالكامل على النحو التالي:-

الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرًا والحمد لله كثيرًا وسبحان الله بكرة وأصيلًا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أنصار سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليمًا كثيرًا الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد».