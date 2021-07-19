نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم لعيد الأضحى المبارك اليوم والأسبوع الحالي والشهر الجاري (السعودية) في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض أسواق العثيم لعيد الأضحى المبارك، حيث تبيع مختلف أنواع السلع والمنتجات الهامة والتي لا غنى عنها لكل بيت سعودي، لكن أيضا تبيعها بأسعار أقل، وربما لا تجد لأسعارها منافس، حيث الجودة والخدمة المميزة في أسواق العثيم، ولعيد الأضحى بطبيعة الحال عروض وأسعار مميزة في أسواق العثيم وفي متناول جميع الفئات والمستويات الاقتصادية، ولكي تحصل عزيزي القارئ على كافة عروض أسواق العثيم يجب زيارة فروع الأسواق والاختيار من بين كل المنتجات ما يروق لك ولذوقك وذوق أولادك وزوجتك.

عروض العثيم الطازج اليوم لعيد الأضحى (مهرجان الخضروات والفواكه)

وهي عروض تنزل على أسعار الخضروات والفاكهة، وهنا نترك لكم أهم العروض. على الخضروات والفواكه وأسعارها من عروض العثيم لعيد الأضحى المبارك.

أولاً: علبة العنب الأبيض: اشتري علبة ومعاها علبة هديه بسعر 5.95 ريالاً فقط لا غير.

اشتري علبة ومعاها علبة هديه بسعر 5.95 ريالاً فقط لا غير. ثانياً: كيلو الموز الفاخر: بسعر 2.92 ريالاً فقط لا غير.

بسعر 2.92 ريالاً فقط لا غير. ثالثاً: كمثرى أفريقي فاخرة: سعر الكيلو 9.95 ريالاً فقط لا غير.

سعر الكيلو 9.95 ريالاً فقط لا غير. رابعاً: كيلو البرتقال أبو صرة: بسعر 3.95 ريالاً سعودياً.

بسعر 3.95 ريالاً سعودياً. خامساً: كيس بطاطس: سعر الكيس 4.95 ريالاً.

سعر الكيس 4.95 ريالاً. سادساً: كيلو اللحم بدون عظم ومشفي: سعر 39.95 ريالاً.

سعر 39.95 ريالاً. سابعاً: الأناناس: سعر الحبة الواحدة 6.95 ريالاً.

سعر الحبة الواحدة 6.95 ريالاً. ثامناً: الرمان الهندي: سعر الكيلو الواحد 11.95 ريالاً.

سعر الكيلو الواحد ريالاً. تاسعاً: فلفل بارد أخضر: سعر الكيلو 5.95 ريالاً.

هذه كانت مجموعة من عروض اليوم على الخضروات والفواكه في ماركت وأسواق العثيم. لكن لابد لك أن تنتبه عزيزي القارئ أن هذه العروض تتكرر كل يوم اثنين من أسبوع. وللمزيد من المعلومات حول أسعار وعروض هذا اليوم إليك كتالوج أسعار وعروض العثيم.

عروض العثيم اليوم على الأجهزة الكهربائية

تهتم أسواق العثيم أيضا بالعروض على الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، وهنا جمعنا لك عزيزي القارئ أهم الأجهزة الإلكترونية التي حظيت بعروض مذهلة اليوم. وهي كما يلي.

أولاً: مروحة أليكتا 12 : بسعر 101.20 ريالاً سعودياً.

: بسعر 101.20 ريالاً سعودياً. ثانياً: ثلاجة ماء نيكاي حار وبارد بأكواب: بسعر 458.85 ريالاً فقط.

بسعر 458.85 ريالاً فقط. ثالثاً: دفاية اي تي سي زيت 9 ريشة #11: بسعر 217.35 ريالاً سعودياً.

بسعر 217.35 ريالاً سعودياً. رابعاً: دفاية أوكارينا سلك 220 فولت: بسعر 182.85 ريالاً.

كانت هذه لمحة عن أسعار الأجهزة الإلكترونية في أسواق العثيم اليوم، لكن يمكنك زيارة الموقع الرسمي. وذلك للاطلاع على المزيد.