تراند الفن: ليلة دامية بالعراق.. مقتل وإصابة 93 شخصاً في انفجار عبوة ناسفة شرقي بغداد

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 20 يوليو 2021 12:09 صباحاً - أدى اعتداء إرهابي بواسطة عبوة ناسفة محلية الصنع، يوم الاثنين، في سوق شعبي بمدينة الصدر في العاصمة العراقية بغداد، إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى.

وأفادت مصادر أمنية بسقوط 33 قتيلا و60 جريحا على الأقل بانفجار عبوة ناسفة في سوق في مدينة الصدر المكتظة في شرق بغداد، وصفته السلطات بالعمل الإرهابي، وفقاً لـ”سكاي نيوز عربية”-.

وقالت خلية الإعلام الأمني العراقية، إن الانفجار نتج عن عبوة ناسفة محلية الصنع، ألقيت داخل سوق “الوحيلات” بمدينة الصدر.

وقال شهود لمصادر محلية إن “عبوة ناسفة زرعها مجهولون على جانب الطريق انفجرت وسط سوق الوحيلات، مما أسفر عن إصابة مدنيين”.

وأعلن المتحدث باسم مكتب القائد العام للقوات المسلحة، اللواء يحيى رسول، صدور أمر من القائد العام بإيداع أمر فوج بالتوقيف على خلفية انفجار مدينة الصدر.

وقال اللواء رسول بتغريدة إن “القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي أمر بإيداع أمر الفوج الأول لواء الرابع شرطة اتحادية أمر القوه الماسكة للأرض في سوق الوحيلات بمدينة الصدر التوقيف”.

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