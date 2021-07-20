- 1/2
- 2/2
نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم وهدايا وقفة عرفات المباركة وتخفيض نصف السعر 50% على السلع الغذائية في المقال التالي
عمر شويل - جدة عروض العثيم وهدايا وقفة عرفات، شركة عبدالله العثيم في المملكة العربية السعودية من أكثر الشركات المشهورة في مجال بيع المنتجات الغذائية والسلع الاستهلاكية المختلفة، حيث أصبحت الشركة الآن تمتلك سلسلة أسواق كبيرة في جميع أنحاء المملكة، وتعمل شركة العثيم على تقديم قائمة من العروض والخصومات الأسبوعية على كل الأقسام المتاحة في الفروع.
عروض العثيم لعطلة عيد الأضحى وتخفيضات رائعة لشراء وتخزين الخضروات والفاكهة طوال فترة العيد
عروض الطازج العثيم اليوم الاثنين بالمملكة
تعمل شركة أسواق العثيم على إرضاء العملاء بكل الطرق الممكنة ويتم ذلك من خلال عمل عروض أسبوعية تحتوي على جميع المنتجات الغذائية الأساسية التي يحتاج إليها العملاء بشكل مستمر لذلك يمكنهم الاستفادة من هذه العروض بدرجة كبيرة، نظراً لامتلاك شركة العثيم الكثير من الفروع فذلك يمكنها من إتاحة كل هذه العروض والمنتجات في جميع نواحي المملكة.
سوبر ماركت العثيم وهدايا عيد الأضحى المبارك
قامت شركة عبد الله العثيم بتأسيس الموقع الإلكتروني الرئيسي الخاص بها، ذلك الموقع الذي يحتوي على كل العروض والتحديثات الأخيرة التي تقوم بها شركة العثيم، بالإضافة إلى قيام الشركة بعمل عروض يومية على هذا الموقع الإلكتروني وذلك حتى يستفيد منها العملاء الذين يقومون بالتسوق بشكل يومي عبر ذلك الموقع الإلكتروني، كما تقوم الشركة بعمل عروض خاصة بالأشخاص الذين يقومون بالتسوق من خلال الموقع.
قامت شركة العثيم بتوفير إمكانية طلب المنتجات وتوصيلها إلى المنازل بشكل سريع وآمن على جميع المنتجات لحفظها من التعرض للتلف أو درجة حرارة عالية.
عروض الطازج من العثيم
- عروض العثيم الاسبوعية بلغ سعر كيلو لحم عجل بلدي بدون عظم 39 ريال سعودي بدلاً من سعر 44 ريال سعودي.
- عروض العثيم اليوم الاثنين بلغ سعر كيلو مربى كرز شامي بالإضافة إلى عبوة أخرى إضافية 28 ريال سعودي بدلاً من سعر 33 ريال سعودي.
- تخفيضات العثيم بلغ سعر علبة لبنة فيرست تشويز 16 ريال سعودي بدلاً من سعر 19 ريال سعودي.
- العثيم العروض الترويجية بلغ سعر علبة شبيهة جبن الزهار دبل حبة البركة 22 ريال سعودي بدلاً من سعر 29 ريال سعودي.
- مهرجان الطازج العثيم بلغ سعر علبة زيتون أكورسا لون اسود 22 ريال سعودي بدلاً من سعر 43 ريال سعودي.
- عروض العثيم الاثنين بلغ سعر علبة شبيهة قشطة الطيب الطازجة 18 ريال سعودي بدلاً من سعر 22 ريال سعودي.
- عروض اسواق العثيم بلغ سعر علبة شبيهة جبن فيتا بالفلفل الاسود والأخضر 22 ريال سعودي بدلاً من سعر 29 ريال سعودي.
- عروض العثيم الاثنين اليوم بلغ سعر علبة هيل زدني 250 جم 30 ريال سعودي بدلاً من سعر 35 ريال سعودي.
- عروض العثيم الرياض اليوم بلغ سعر علبة كيكة الغابة السوداء صغيرة الحجم 15 ريال سعودي بدلاً من سعر 21 ريال سعودي.
- العثيم ماركت اكتساب بلغ سعر علبة زود شابورة بزبدة وسمسم وحبة البركة 8 ريال سعودي بدلاً من سعر 12 ريال سعودي.
- عروض هايبر العثيم بلغ سعر علبة سميد زود خشن 1 كجم 6 ريال سعودي بدلاً من سعر 12 ريال سعودي.
- عروض العثيم جده بلغ سعر علبة تمر نبوت سيف فاخر مكبوس 13 ريال سعودي بدلاً من سعر 19 ريال سعودي.
- عروض الاثنين العثيم بلغ سعر علبة قطاعة بصل السيف 0.5 لتر 39 ريال سعودي بدلاً من سعر 42 ريال سعودي.
- عروض العثيم الاسبوعيه بلغ سعر مقلاة هومر الكهربائية 2.6 لتر 99 ريال سعودي بدلاً من سعر 103 ريال سعودي.
- عروض العثيم الطازج اليوم بلغ سعر قدر ضغط السيف ألمونيوم 109 ريال سعودي بدلاً من سعر 129 ريال سعودي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف عروض العثيم وهدايا وقفة عرفات المباركة وتخفيض نصف السعر 50% على السلع الغذائية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.