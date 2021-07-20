شوف عروض هايبر بنده أول أيام عيد الأضحى تصل 70% Hyper Panda من هايبر بنده في مجله بنده

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عمر شويل - جدة يتميز هايبر بنده من يوم إنشاؤه وحتى الأن بالعديد من المزايا التي تجعله في الصدارة، ومن ضمنها عروض هايبر بنده الأسبوعية على جميع المنتجات من منتجات غذائية، وغيرها من السلع، والأجهزة في جميع فروع هايبر بندة Hyper Panda، ويكثر زائريه يوم عن اليوم السابق له من كثرة تنوع منتجاته، وعروضه، وأسعاره المميزة، حيث تعد عروض هايبر بنده الأقوى من بين العروض المتوفرة حالياً.

عروض هايبر بنده اليوم بالسعودية Panda

يتوفر لدى هايبر بنده Hyper Panda العديد من العروض، والخصومات، ومنها: عرض خاص على المعقم الفوري لليدين من ماركة ديتول المميزة Dettol، وعلى جل الإستحمام الرجالي من نيفيا Nivia، وعلى الصابون السائل لليدين من ماركة سانيتا Sanita، كما يتواجد خصم خاص على سعر عبوات الصابون السائل لليدين المضاد للبكتريا من ديتول Dettol، وكذلك الخصم المميز على سعر سائل غسيل اليدين والإستحمام من ماركة سوفي Sofy.

عروض هايبر بنده الأسبوعية في موقع بندة Panda

عروض وخصومات مميزة جداً على جميع السلع المميزة من هايبر بنده، ومنها: خصم خاص على عبوات صابون دورو Duro، وعلى صابون دورو ليدي المميز الرائحة DURU، وكذلك على الصابون السائل لليدين من ماركة سنوفا SNOVA، وعلى سائل تنظيف اليدين المضاد للبكتريا من جونسونس الماركة المميزة Johnson’s، كما يتوفر خصم خاص على سعر جل، وكريم الإستحمام من فا Fa، وعلى عبوات صابون الإستحمام لليدين من فا Fa، وعلى الصابون السائل من فاكس Fax.

عروض بنده الأسبوعية على جميع المنتجات Panda

يقدم هايبر بنده أيضاً العديد من الخصومات على: سائل الاستحمام المميز الرائحة من دوف Dove، وكذلك خصم خاص على سعر صابون الإستحمام السائل لليدين من لايفبوي الماركة المعروفة عالمياً Lifebuoy، وعلى صابون الإستحمام المميز من لايفبوي ، وكذلك على الصابون المتكامل من لايفبوي Lifebuoy الحجم الكبير، كما يتوفر خصم خاص على الصابون المتكامل من لايفبوي الحجم الصغير، وعلى سائل تنظيف اليدين من لوكس Lux، كما يتوفر خصم آخر على صابون اليدين من سانتيا، وعلى صابون لوكس المميز، كل هذا عبر موقع ثقفني.