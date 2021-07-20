نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف أقوى عروض العثيم في عيد الأضحى على الأجهزة المنزلية والجوالات في المقال التالي

عمر شويل - جدة توفر عروض العثيم مجموعة هائلة من أقوى التخفيضات على الأجهزة الكهربية والأدوات المنزلية والجوالات. بالإضافة إلى ما تحتويه أسواق عبد الله العثيم من سلع ومنتجات أخرى تخص جميع أفراد الأسرة السعودية والمقيمين داخل المملكة أيضاً. تيسر هذه العروض شراء العديد من المنتجات بأسعار تنافسية. ولذلك يهرع العديد من المتسوقين لشراء احتياجاتهم من الأجهزة والجوالات أو السلع المنزلية خلال فترات العروض. وبالإضافة إلى العروض الأسبوعية يوفر العثيم مول عروضاً أخرى يوم الاثنين على السلع الطازجة. وكذلك تتوفر عروض أخرى إضافية خلال أيام الأسبوع وفي المناسبات والأعياد.

عروض العثيم الأسبوعية على الأجهزة المنزلية

في السطور التالية نستعرض معكم مجموعة متميزة من أهم المنتجات المتوفرة في بروشور العروض لهذا الأسبوع بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

متوفر الآن في مختلف أسواق عبد الله العثيم داخل المملكة العربية السعودية. مكنسة هومر كهربائية للتخلص من الأتربة بسهولة ويسر سعر الحبة 139 ريال فقط.

احصل على مضرب بيض مع عجانة كوليين مقابل 79 ريال سعودي.

مجموعة العناية بالشعر المكونة من مجفف شعر ومكواة جيوكار متاحة الآن بسعر 129 ريال فقط.

اشتري طقم قدور كيتشجر جرانيت المكون من 9 حبات بسعر 159 ريال سعودي.

متوفر أحجام مختلفة من شنطة لوكسوري ترولي سعر الحبة مقاس 20 فقط 54.95 ريال.

احصل على شنطة مقاس 24 بسعر 64.95 ريال.

اشتري شنطة لوكسوري ترولي مقاس 28 79.95 ريال. كما يوجد مقاس 32 مقابل 104.95 ريال.

احصلي على طقم صنية فرن كاسا بونيتا مستطيل المكون من 3 حبات بسعر 24.95 ريال.

قدر ضغط سوبر بي كهربائي 6 لتر سعر الحبة 185 ريال.