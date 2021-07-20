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محمد سياف - ابو ظبي - نقدم لكم متابعينا الأعزاء أجمل صور تهنئه عيد الأضحى المبارك 2021 لتهنئة الأهل والأصدقاء بحلول عيد الأضحى المبارك 2021 والذي يوافق يوم الثلاثاء القادم 30 من شهر يوليو 2021 ويحرص الجميع خلال هذه الأيام المباركة علي تهنئة جميع الأهل والأصدقاء وزملاء العمل بحلول هذه المناسبة العطرة ونقدم لكم اليوم أعزائي المتابعين مجموعة من الصور الجميلة والمتنوعة للتهنئة بعيد الأضحى المبارك لمشاركتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي مع أصدقاءك (فيسبوك – تويتر -واتساب -تلجرام) للتهنئة بالعيد نتمنى لكم متابعينا الأعزاء عيد سعيد عليكم وعلي جميع المسلمين في جميع أنحاء العالم واليكم أجمل صور تهنئه عيد الأضحى المبارك 2021.

أجمل صور تهنئه عيد الأضحى المبارك 2021

يعتبر عيد الأضحى المبارك واحد من أهم الأعياد الإسلامية احتفالا بأمر الله التعالي سيدنا إبراهيم بذبح شاة بدلا من سيدنا اسماعيل بعد رؤيا رأها سيدنا إبراهيم بأنه يذبح سيدنا إسماعيل وتعد هذه الأيام المباركة من أفضل الأيام في العام حيث يكون فيها مناسك الحج ووقفة عرفة ومن المستحب في هذه الأيام التقرب إلي الله بالطاعات و صلة الرحم .

ومع فرحتنا الكبيرة بقدوم عيد الأضحى المبارك نقوم دوما بإرسال التهاني والمباركات للأهل والأصدقاء وزملاء العمل ويحب أغلب الناس إرسال الصور المزخرفة والصور التي تحتوي علي رموز دالة علي عيد الأضحى مثل خروف العيد والبالونات للتهنئة بعيد الأضحى المبارك أعاده الله عليكم وعلي الأمه الإسلامية باليمن والبركات.

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