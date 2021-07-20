شوف عروض جرير أول يوم العيد وتنزيلات حتى 49% على الطابعات الحديثة وملحقات الكمبيوتر

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عمر شويل - جدة عروض جرير أول يوم العيد، شركة jarir bookstore مكتبة جرير من أكثر الشركات المشهورة في المملكة العربية السعودية حيث أنه مضى على تأسيس هذه الشركة عشرات السنين وبالتالي أصبحت هذه الشركة من الأماكن المضمونة من قبل العملاء الذين يعتمدون عليها في شراء كل احتياجاتهم من الأدوات المكتبية والأدوات المدرسية وجميع مستلزمات الدراسة المختلفة، بالإضافة إلى قيام الشركة بضم أقسام جديدة مثل الإلكترونيات والهواتف المحمولة المختلفة وأجهزة الكمبيوتر.

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شركة مكتبات جرير من الشركات الكبيرة المميزة داخل المملكة، حيث أن هدف الشركة هو التوسع والوصول إلى العملاء في كل مكان، وبالفعل استطاعت الشركة تأسيس عشرات الفروع في كل نواحي المملكة حتى أنه امتد هذا التوسع إلى بعض المدن خارج المملكة، حيث تعمل شركة جرير على تقديم أفضل المنتجات والأدوات المتاحة في السوق للعملاء.

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مكتبة جرير بالسعودية توفر للعملاء إمكانية شراء كل الأدوات المكتبية والمدرسية وكل المستلزمات التي تلزم الدراسة بالإضافة إلى وجود أقسام مختلفة مثل قسم الإلكترونيات والهواتف المحمولة وقسم أجهزة الكمبيوتر الحديثة وجميع أجهزة المنزل الذكي في مكان واحد، ذلك الأمر الذي جعل هذه الشركة مميزة والمكان المفضل لدى العملاء.

لا تقتصر خدمات جرير على بيع الإلكترونيات والهواتف المحمولة فقط ولكن تقوم الشركة بتقديم خدمات الصيانة الدورية في كل فروعها، والجدير بالذكر أن هذه الخدمة لا تشترط أن تكون الإلكترونيات من فروع جرير.

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