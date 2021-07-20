تراند الفن: بالفيديو.. هطول أمطار غزيرة على منطقة «نجران»

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 20 يوليو 2021 02:09 مساءً - تداول مغردون على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، مقطع فيديو يظهر هطول أمطار على منطقة نجران.

ويوضح المقطع هطول أمطار غزيرة على أحد الأودية بمنطقة نجران، بينما كان يقوم مجموعة من الأشخاص بذبح الأضحية تحت الأمطار.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على مناطق نجران، جازان، عسير والأجزاء الجنوبية من منطقة الرياض.

كذلك تكون الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية من خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من مناطق الباحة ، الشرقية ، الرياض ومكة المكرمة تمتد إلى المدينة المنورة، بينما تنشط الرياح على شمال ووسط وشرق المملكة مما تتسبب في إثارة الأتربة والغبار.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون غربية إلى شمالية غربية بسرعة 18-42 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وشمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-48 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف يصل إلى مترين على الجزء الجنوبي ، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

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