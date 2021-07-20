تراند الفن: طبال يضرب راقصة شهيرة على مؤخرتها العارية .. وهكذا ردت

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 20 يوليو 2021 03:09 مساءً - صدمت الراقصة الروسية أيكاترينا أندريفا المعروفة بلقب جوهرة متابعي مواقع التواصل الاجتماعي بنشر مقطع فيديو ظهرت فيه وهي تتلقى ضربة من طبال على مؤخرتها.

وبدت في الفيديو وهي تؤدى وصلة رقص مع طبال فقط مرتدية بدلة رقص شبه عارية .

وأثار الفيديو ضجة كبيرة عبر الحسابات التي تناقلته على مختلف المواقع ولفت بعضهم إلى أن الطبال قام بضرب الراقصة على مؤخرتها فقامت بلطمه على وجهه ثم تابعت الرقص ، وأعرب الجمهور عن استغرابه ذلك. ورغم الانتقادات اللاذعة حقق الفيديو نسبة مشاهدة عالية.

ويشار إلى أن ​الراقصة جوهرة​ واجهت في مطلع العام الماضي تهمة “إثارة الغرائز”والإخلال بالآداب العامة. وعلى إثر ذلك تم إلقاء القبض الموقت عليها.

وأحدثت القضية حينها ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي ودافع عنها آلاف المتابعين. وكانت شائعة أشارت إلى أن راقصة مصرية شهيرة تقدمت بالبلاغ ضدها.

