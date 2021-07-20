تراند الفن: مدير الصحة العالمية يشيد بتنظيم المملكة لموسم الحج

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 20 يوليو 2021 04:09 مساءً - أشاد مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم بالتدابير الوقائية والإجراءات الصحية التي اتخذتها المملكة في موسم حج هذا العام، للحد من انتشار فيروس كورونا.

وقال أدهانوم في تغريدة له على “تويتر”، : “بينما يجتمع المؤمنون لأداء فريضة الحج هذا العام، نرحب بتخطيط الصحة العامة، والخطوات التي اتخذتها المملكة لضمان سلامة الحجاج ومجتمعاتهم خلال جائحة كورونا“.

وبمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، هنأ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز الأمة الإسلامية بعيد الأضحى متمنيا لها الأمن والاستقرار والسلامة والرخاء، ومشيدا بجهود المملكة في خدمة ضيوف الرحمن والحد من اثار كورونا.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تواصل وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.