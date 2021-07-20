تراند الفن: طبيب يوجه نصائح مهمة لتناول «كبدة الذبيحة» بشكل صحي

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 20 يوليو 2021 05:09 مساءً - وجه طبيب الباطنية والجهاز الهضمي الدكتور عبد الله الذيابي، نصائح مهمة لتناول كبدة الذبيحة بشكل صحي.

وأوضح “الذيابي” في تغريدة على حسابه بموقع”تويتر”، أن كبدة الذبيحة من ألذ وأشهى المأكولات وذات قيمة غذائية عالية.

وأكد أنها منجم للمعادن كالحديد وغنية بالفيتامينات كفيتامين أ وبي وسي، موصياً بعدم تتناولها نيئة وفحصها جيدًا قبل طبخها.

وأشار إلى أن الكبدة تحتوي على نسبة مرتفعة من الكولسترول، ولمن يعانون من ارتفاع الكولسترول وأمراض القلب والضغط ينصح بالتقليل من تناولها.

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