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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض اكسترا اليوم ولمدة 5 أيام خصم يصل ل 70% مهرجان العيد السنوي في المقال التالي
عمر شويل - جدة عروض اكسترا السعودية، خصومات Extra في السعودية تقدم اكستزا خصومات إضافية في المملكة العربية السعودية، وشركات اكسترا التجارية في المملكة العربية السعودية تقدم دائمًا للعملاء العديد من الخصومات والتنزيلات، فهذه الشركات تفوز دائمًا بإعجاب العملاء لأنها تقدم لهم خدمات شراء متنوعة، يمكنك المرور هناك لتشتري من موقع الويب الخاص بهم الإلكترونيات من Extra، ويمكن للعملاء أيضًا الشراء من هذا الموقع والشحن إلى بعض الدول العربية، ويمكنهم الشراء منهم من خلال الفروع التي يقدمونها والعرض موجود في كل فترة.
عروض اكسترا اليوم
تقدم خصم إضافي لأن السعوديين دائما يزورون شركات اكسترا لشراء هذه المعدات من المعدات عالية الجودة والفعالة التي يقدمونها، ومن مميزات هذه المعدات أن الأسعار التي تقدمها منافسة، وهذه الشركات لديها باقات في بعض أقسامها يوفرون الكثير للعملاء، كما أنهم يقدمون هدايا مجانية على بعض الكوبونات، خاصة تلك التي تتم عبر موقع الويب الخاص بهم.
تخفيضات اكسترا على القلايات الهوائية
- قلاية فيليبس بدون زيت، نظام هواء ساخن، 1.2 كيلو، 6.2 لتر، أسود، خصم 47٪ بسعر 529 ريال سعودي بدلاً من 999 ريال سعودي، وهدية بقيمة 250 ريال سعودي.
- قلاية فيليبس أفانس ديجيتال، 60 هرتز، سعة 1.4 كيلو جرام، خصم 50٪ بسعر 799 ريال بدلاً من 1599 ريال، وهدية 250 ريال.
- قلاية فيليبس بدون زيت، سعة 1.4 كيلو، لون أسود / نحاسي، خصم 39٪ سعرها 999 ريالاً بدلاً من 1639 ريالاً.
- قلاية فيليبس بدون زيت، نظام هواء ساخن، 0.8 كيلو، 4.1 لتر، أسود، بخصم 43٪ بسعر 339 ريال بدلاً من 599 ريال.
- قلاية فيليبس بدون زيت، 0.8 كجم، 4.1 لتر، أسود، بخصم 38.62٪ بسعر 429 ريال سعودي بدلاً من 699 ريال سعودي. مقلاة نينجا بدون زيت، 3.8 لتر، 1550 وات، أسود/ رمادي، خصم 62٪ بسعر 299 ريال بدلاً من 788 ريال.
- مقلاة تيفال بدون زيت، 4.2 لتر، 1500 واط، أسود، خصم 43.4٪ بسعر 339 ريال بدلاً من 599 ريال.
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