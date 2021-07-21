شوف عروض هايبر بنده في عيد الأضحى 1442

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عمر شويل - جدة عروض هايبر بنده في عيد الأضحى 1442، هايبر بنده يوفر لكم تشكيلة رائعة من أحدث الإلكترونيات لك ولعائلتك وبأفضل الأسعار بمناسبة عيد الأضحى المبارك هايبر بنده يوفر لك جميع احتياجاتك للعناية الكاملة بالمنزل والأسرة متوفرة في بنده بأقل الأسعار كما يقدم عدد كبير من العروض على المنتجات المختلفة وبأسعار خيالية خلي عيدك غير ولا تفوتوا أقوى عروض عيد الأضحى الحصرية في كل فروع هايبر بنده في السعودية على جميع منتجاتكم المفضلة وبأسعار خيالية، تبدأ العروض من يوم الأربعاء 21 يوليو وحتى يوم السبت 24 يوليو 2021 أو حتى نفاد الكمية. عروض هايبر بنده: وفر مع هايبر بنده عند شرائك قطاعه كي أون ( 500 مل ) مقدمه من أسواق بنده بسعر 49 ريال سعودي. بدلاً من سعر 79 ريال سعودي. القطاعة هو جهاز ذو كفاءة عالية متعدد الاستخدامات. يتم استخدامه لتقطيع البصل وفرمه وطحن العديد من المكسرات والأعشاب وأيضا يستخدم في فرم جميع أنواع اللحوم والأسماك ومزج المكونات ببعضها البعض وهذا بفضل الشفرات الحادة الموجودة بالقطاعة.

احصل على خلاط فيليبس سعه ( 1.25 لتر ) متوفر في معارض بنده بسعر 69 ريال سعودي. بدلاً من سعره الأصلي وهو 175 ريال سعودي. الخلاط أصبح جهاز يستخدم في المطابخ والمعامل لمزج وهرس أو استحلال الأغذية والمواد الأخرى، كما يتكون الخلاط من وعاء خلط في قاعه نصل معدني دوار. يعمل عن طريق محرك كهربائي في قاعدته. كما تعمل بعض الخلاطات الحديثة أيضاً على جرش الثلج. أيضاً مع هذا تختلف الخصائص والمميزات من خلاط لآخر وهذا تبعاً للشركة المصنعة ولخصائص المحرك، حيث يبقى افضل خلاط كهربائي هو الذي لديه محرك قوي و شفرات فولاذية مقاومة للصدأ. كما أصبح الخلاط الكهربائي في الفترة الأخيرة مطلوب بكثرة حيث أنه أصبح جهاز ضروري لأي مطبخ.

يمكنك شراء مكنسة كهربائيه كليك أون من بنده، بسعر خيالي وهو 89 ريال سعودي بعد الخصم. أما بالنسبة لسعر المكنسة قبل الخصم هو 139 ريال سعودي.

اشترى غلاية كهربائيه سينكور من أسواق بنده، يقدم الهايبر الغلاية بسعر 89 ريال سعودي قبل التخفيض. أما سعر الغلاية بعد التخفيض 49 ريال سعودي.

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