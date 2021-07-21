- 1/2
- 2/2
نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف بشرى من عروض جرير لعيد الأضحى المبارك.. تخفيضات مهولة على مستلزمات الكمبيوتر واللاب توب لفترة محدودة في المقال التالي
عمر شويل - جدة عروض جرير لعيد الأضحى، شركة jarir bookstore مكتبة جرير في المملكة العربية السعودية واحدة من أكبر الشركات التي تم تأسيسها منذ عشرات السنين، حيث أصبحت شركة جرير الآن تمتلك عدد كبير من الفروع في كل مكان داخل المملكة، وذلك بهدف سهولة وصول العملاء إلى فروع جرير وشراء كل مستلزمات الدراسة والإلكترونيات وكل ما يبحثون عنه من أدوات مدرسية ومكتبية مختلفة.
عروض جرير أول يوم العيد وتنزيلات حتى 49% على الطابعات الحديثة وملحقات الكمبيوتر
عروض جرير اليوم
تهتم شركة مكتبات جرير بعملائها بشكل خاص وتسعى الشركة إلى تحقيق هدف إرضاء العملاء بكل الطرق والجهود الممكنة، لذلك حرصت شركة جرير على تنظيم مجموعة كبيرة من العروض والخصومات الكبيرة على كل الأقسام المتاحة في فروعها بشكل مستمر، حيث تعمل الشركة على تقديم عروض مختلفة كل فترة وذلك بهدف التنوع وأيضاً تقديم كل المنتجات للعملاء.
هدايا لوازم الكمبيوتر ولابتوب جرير
تقوم شركة مكتبة جرير بالإعلان عن العروض الجديدة المتاحة في فروعها من خلال محركات البحث أو عبر حسابات الشركة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يعتبر ذلك الطريقة الأسرع التي يمكن من خلالها عرض كل المنتجات والأدوات والإلكترونيات والهواتف المحمولة المتاحة في الفروع وأيضاً عرض كل الخصومات التي تقوم بها الشركة على هذه الأقسام.
تعمل شركة جرير على تقديم خدمات مختلفة للعملاء مثل قيام الشركة بعمل صيانة ودعم وإصلاح على جميع الإلكترونيات والأجهزة المختلفة، هذه الصيانة التي تتم من قبل مجموعة من الأفراد المتخصصين في هذا العمل.
اسعار اللاب توب في السعودية مكتبة جرير وملحقاتها
- بطاقة سامبا جرير بلغ سعر طابعة اتش بي ليزر جت برو أحادية اللون اسود طباعة ليزر 510 ريال سعودي بدلاً من سعر 600 ريال سعودي.
- بطاقة خصم جرير بلغ سعر طابعة اتش بي ليزر جت برو أم دبليو 599 ريال سعودي بدلاً من سعر 688 ريال سعودي.
- jarir bookstore مكتبة جرير بلغ سعر طابعة نيفر استوب أحادية اللون الأسود اتش بي ليزر 1099 ريال سعودي بدلاً من سعر 1899 ريال سعودي.
- كود خصم جرير بلغ سعر شاشة سامسونج فليب 55 بوصة شاشة باللمس 8999 ريال سعودي بدلاً من سعر 11999 ريال سعودي.
- عروض جرير هواوي بلغ سعر شاشة هواوي 23 بوصة ال سي دي دقة عالية 1080 بيكسل عالية الجودة 649 ريال سعودي بدلاً من سعر 749 ريال سعودي.
- عروض جرير اليوم بلغ سعر شاشة بينكيو جي دبليو 27 بوصة ال دي في دقة عالية 1080 بيكسل 778 ريال سعودي بدلاً من سعر 899 ريال سعودي.
- لابتوب جرير بلغ سعر شاشة بينكيو 22.5 بوصة شاشة ال دي ال سي شاشة عالية الجودة 527 ريال سعودي بدلاً من سعر 599 ريال سعودي.
- تخفيضات جرير بلغ سعر شاشة سامسونج ام فايف سمارت مونيتور 27 بوصة ال دي ال دقة عالية 1749 ريال سعودي بدلاً من سعر 2000 ريال سعودي.
- عرض جرير بلغ سعر شاشة ديل 23 بوصة ال دي دقة عالية 1080 بيكسل 749 ريال سعودي بدلاً من سعر 900 ريال سعودي.
- عروض جرير بلغ سعر شاشة سامسونج ام سيفن سمارت مونيتور 32 بوصة ال اي دي 2199 ريال سعودي بدلاً من سعر 3010 ريال سعودي.
- عروض لاب توب جرير بلغ سعر شاشة ديل 22 بوصة ال إي دي دقة عالية 1080 بيكسل 499 ريال سعودي.
- عروض مكتبة جرير بلغ سعر شاشة سامسونج 43 بوصة دبليو ال دي اي منحنية شاشة عرض 4059 ريال سعودي.
- مكتبة جرير اون لاين بلغ سعر شاشة ديل 237 بوصة إل إي دي دقة عالية 749 ريال سعودي.
- لابتوب جرير بلغ سعر شاشة سامسونج 24 بوصة إل إي دي 939 ريال سعودي.
- تخفيضات جرير بلغ سعر شاشة اتش بي ايليت ديسبلاي 819 ريال سعودي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف بشرى من عروض جرير لعيد الأضحى المبارك.. تخفيضات مهولة على مستلزمات الكمبيوتر واللاب توب لفترة محدودة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.