نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض هايبر بنده لعيد الأضحى Panda ضمن عروض بنده الصفحة الرئيسية في مجله بنده في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث الكثيرون في هذه الأيام الحارة على مكان مكيف للخروج في أجازة العيد، والصيف معاً، ويعد هايبر بنده في معظم مدن الدول العربية من أكبر الأماكن المكيفة لخروج الأسرة كاملة، وخاصة في هذه الأيام، حيث يوفر هايبر بنده أفضل الخصومات المميزة على العديد من المنتجات في كافة فروعه، وسوف نحدثكم في هذه المقالة عن أحدث عروض هايبر بنده لعيد الأضحى في فروع مدن المملكة العربية السعودية، عبر موقع ثقفني.

عروض هايبر بنده في مجله بنده Panda

يقدم هايبر بنده العديد من العروضات على العديد من أدوات، واختراعات المطبخ الحديثة التي تحتاجها كل ربة منزل، ومن بينها: خصم خاص على قدر الضغط الألومنيوم من ماركة السيف Al Saif، كما يتوفر خصم خاص على المقلاة العميقة الجرانيت غير اللاصقة من أفضل ماركة سعودية مستر كوك Mr.cook، كما يتوفر لديهم بسعر جيد الصينية المدورة الغير لاصقة للفرن من مستر كوك الماركة المميزة.

عروض بنده الأسبوعية Hyper Panda

نكمل لكم عملاء بنده الكرام العديد من الخصومات الأخرى على: مقلاة مستر كوك الجرانيت الغير لاصقة ذات اليد الطويلة، وعلى مقلاة رويال فورد Royal ford، كما يتوفر لديهم خصم على طقم أواني الطبخ الستانليس ستيل، وخصم آخر على المقلاة العميقة من لامبرت Lambart، وكذلك على طقم أواني الطبخ الألومنيوم من ماركة شيف آرت، كما يقذم خصم آخر على سعر قدر الطهي بالبخار الـ 3 طبقات من آر إف لامبارت المميزة.

عروض بنده بصفحة واحدة Panda

يقدم هايبر بنده العديد من التخفيضات على مكواة البخار المميزة من ماركة تيفال Tefal، كما يقدم خصم خاص على مكواة البخار تيفال بالشكل الموضح بالصورة، ويقدم أيضاً خصم مميز على الترمس المقدم من بلومير، وعلى بطاريات انرجايزر ماكس، وماكس بلس Energizer، كما يقدم هايبر بندة خصم آخر على الفحم الأحمر المخصص لشواء لحوم العيد، وعلى الكراسي البلاستيكية من غرناطة، ويقدم أيضاً تخفيض على صندوق البراد للرحلات من كيب كولد Keepcold، ويقدم أيضاً خصم على الترمس الذهبي اللون من شاها، وغيرها العديد من الخصومات.