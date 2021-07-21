شوف عروض العثيم الأسبوعية خصم 50% بمناسبة عيد الأضحى

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عمر شويل - جدة عروض العثيم الأسبوعية، أسواق عبد الله العثيم في المملكة العربية السعودية تقدم لعملائها من المواطنين السعوديين أجود المنتجات الغذائية، لا تزال هذه الأسواق التجارية تزود العملاء بجميع أنواع الجبن اللذيذ، وكذلك أنواع اللحوم المختلفة، والأطعمة المعلبة، وكذلك الوجبات السريعة، يقدمون الكثير من الأطعمة الطازجة والخضروات والفواكه ، ويقدمون دائمًا أشهى الأطعمة ويوفرون المال على كل منتج، فكل منتج من أنواع عديدة، وهذا ما يفضله السعوديون، ويتم تقديم جميع المنتجات التي تقدمها بأفضل جودة وإنتاج، ومع ذلك فإنها لا تزال تقدم بأقل الأسعار.

عروض العثيم الأسبوعية أقوي العروض في عيد الأضحى

عروض العثيم الأسبوعية

توفر أسواق عبد الله العثيم أحدث أقسامها وهو قسم منتجات النظافة وقسم أدوات ومنتجات العناية الشخصية المعروف بتميزه، ويحتوي هذا القسم على جميع أدوات ومنتجات التنظيف الشخصية وأيضًا التي يفضلها أي عميل ويوفرها له، ويعرض العثيم قسم للأجهزة والالكترونيات والهواتف النقالة والأجهزة الخاصة بالمطبخ والأجهزة المنزلية بأشكال وأنواع مختلفة وأفضل المواد وأقوى الخصومات، ويتم عرض جميع أقسامها على موقعها الإلكتروني.

خصومات العثيم الشهرية

عروض العثيم على المواد الغذائية

تخفيضات العثيم اليوم مسحب دجاج عادي/ حراق، وزن 750 جرام، بسعر 19.95 ريال سعودي بدلاً من 29.75 ريال سعودي. تنزيلات العثيم اليومية ناجت دجاج، وزن 400 جرام، بسعر 10.95 ريال سعودي. خصومات العثيم الأسبوعية برجر دجاج، وزن 1344 جرام، بسعر 24.95 ريال سعودي.

تنزيلات العثيم

تنزيلات العثيم الشهرية بسلة خضراء/ خضار مشكل، وزن 900 جرام، بسعر 9.95 ريال سعودي بدلاً من 15.95 ريال سعودي. تخفيضات العثيم الأسبوعية ويفر لواكر بندق، وزن 125 جرام، بسعر 9.25 ريال سعودي بدلاً من 11.95 ريال سعودي. تخفيضات العثيم الأسبوعية ويفر كتكو بونجور شوكو وبندق، عدد 24× 30 جرام، بسعر 8.95 ريال سعودي بدلاً من 12.60 ريال سعودي. خصومات العثيم اليوم قهوة ماكسويل هاوس، وزن 190 جرام، بسعر 22.95 ريال سعودي بدلاً من 34.50 ريال سعودي.

خصومات العثيم اليومية