- 1/2
- 2/2
انت الان تتابع تفاصيل خبر تردد قناة تنة ورنة الجديد علي النايل سات Tanna W Ranna 2021 والان نترككم مع بالتفاصيل
محمد سياف - ابو ظبي - تزايدت طلبات البحث في الوطن العربي عن تردد قناة تنة ورنة الجديد علي القمر الصناعي النايل سات. قناة تنه ورنة التي تذيع أقوي مسلسلات الكرتون اللي يفضلها الأطفال الصغار وكذلك الكبار، حيث تعرض يوميًا العديد من مسلسل الرسوم المتحركة الحاصلة علي أعلي نسبة مشاهدة مع أفضل ذكريات الطفولة مثل كارتون كعبول وعبقرينو، كما تعرض مسلسلات الرسوم المتحركة والكوميديا العائلي مثل مسلسل Mr Bean الشهير. وتعرض القناة أيضًا مسلسل الانيميشن والمغامرات Tarzan and Jane و Young Justice بالإضافة إلي الكارتون الشهير توم جيري.
تردد قناة تنة ورنة الجديد
أعلنت إدارة قناة تنة ورنة عن إعادة بث القناة من جديد وأفصحت عن التردد الجديد للقناة علي القمر الصناعي النايل سات.
|اسم القمر
|اسم القناة علي الرسيفر
|التردد
|معدل الترميز
|معامل الإستقطاب
|معامل تصحيح الخطأ
|NileSat
|Tanna W Ranna
|12562
|27500
|V عمودي
|3/4
المسلسلات والكارتون المعروض علي قناة تنة ورنة
إستقبل الآن تردد قناة تنة ورنة واستمتع بمشاهدة أهم مسلسلات الرسوم المتحركة والكوميديا العائلي والفانتازيا والمغامرات والأنيميشن.
- Tarzan and Jane
- كعبول وعبقرينو
- Young Justice
- Mr Bean
- The Fairly OddParents
- بوليسي
- Power Rangers
- Ninja turtles
- Ben 10
- مغامرات مارتن مستري
- Avatar The Last Airb
- the last kide on earth
- القناص
- Trollhunters
- Robozuna
- الكرتوني الجاسوسات
- ابطال الكرة الفرسان
- Carmen Sandiego
- Miraculous
- tom & Jerry new
- LEGO Ninjago
- Booba
- captain maged
- ي Trash Truck
- نقار الخشب
- Masha & bear
- 44 cats
- gamball
ترددات قنوات الأطفال
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تردد قناة تنة ورنة الجديد علي النايل سات Tanna W Ranna 2021 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مصر 5 وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.