انت الان تتابع تفاصيل خبر تردد قناة تنة ورنة الجديد علي النايل سات Tanna W Ranna 2021 والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - تزايدت طلبات البحث في الوطن العربي عن تردد قناة تنة ورنة الجديد علي القمر الصناعي النايل سات. قناة تنه ورنة التي تذيع أقوي مسلسلات الكرتون اللي يفضلها الأطفال الصغار وكذلك الكبار، حيث تعرض يوميًا العديد من مسلسل الرسوم المتحركة الحاصلة علي أعلي نسبة مشاهدة مع أفضل ذكريات الطفولة مثل كارتون كعبول وعبقرينو، كما تعرض مسلسلات الرسوم المتحركة والكوميديا العائلي مثل مسلسل Mr Bean الشهير. وتعرض القناة أيضًا مسلسل الانيميشن والمغامرات Tarzan and Jane و Young Justice بالإضافة إلي الكارتون الشهير توم جيري.

تردد قناة تنة ورنة الجديد

أعلنت إدارة قناة تنة ورنة عن إعادة بث القناة من جديد وأفصحت عن التردد الجديد للقناة علي القمر الصناعي النايل سات.

اسم القمر اسم القناة علي الرسيفر التردد معدل الترميز معامل الإستقطاب معامل تصحيح الخطأ NileSat Tanna W Ranna 12562 27500 V عمودي 3/4

المسلسلات والكارتون المعروض علي قناة تنة ورنة

إستقبل الآن تردد قناة تنة ورنة واستمتع بمشاهدة أهم مسلسلات الرسوم المتحركة والكوميديا العائلي والفانتازيا والمغامرات والأنيميشن.

Tarzan and Jane

كعبول وعبقرينو

Young Justice

Mr Bean

The Fairly OddParents

بوليسي

Power Rangers

Ninja turtles

Ben 10

مغامرات مارتن مستري

Avatar The Last Airb

the last kide on earth

القناص

Trollhunters

Robozuna

الكرتوني الجاسوسات

ابطال الكرة الفرسان

Carmen Sandiego

Miraculous

tom & Jerry new

LEGO Ninjago

Booba

captain maged

ي Trash Truck

نقار الخشب

Masha & bear

44 cats

gamball

ترددات قنوات الأطفال