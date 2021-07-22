منظمة اليونسكو تحذف مرفأ مدينة ليفربول التجارية البريطانية من لائحة التراث العالمي

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محمد سياف - ابو ظبي - أعلنت منظمة اليونسكو اليوم في دورتها الرابعة والأربعين حذف مرفأ مدينة ليفربول التجارية البريطانية من لائحة التراث العالمي عقب اجتماع للجنة التراث العالمي في مدينة فوزهو الصينية، حيث صوت 13 عضو لصالح اقتراع حذف مرفأ ليفربول من القائمة في مقابل رفض 5 أعضاء وهو عدد أقل عن أكثرية الثلثين المطلوبة.

نددت لندن بهذا القرار ووصفته بأنه تدبير رجعي لا يعكس الحقيقة على الأرض.

كما أعربت جون أندرسون رئيسة بلدية ليفربول العمالية على موقع توتير عن خيبة أملها في القرار قائلة “إنها لا تجد صعوبة في فهم كيف يمكن لليونسكو أن تفضل بقاء أرصفة سفن فارغة بدل بنائنا مدرج إيفرتون” مؤكدة عزم سلطات مدينة ليفربول التقدم بطعن في هذا القرار.

ويعني هذا التصويت فقدان مرفأ ليفربول وضعها كأحد مواقع التراث العالمي الذي تتمتع به منذ عام 2004، والذي صنفها في مصاف مواقع شهيرة كسور الصين العظيم، وتاج محل.

وجاء قرار الجنة على خلفية أن المرفأ لم يعد محتفظا بشكله التراثي العتيق المميز بعد أعمال تطوير والتحديث والإنشاءات التي شهدها خلال السنوات الماضية قرب موانيها التي ترجع للعهد الفيكتوري.

وكان المرفأ قد صنف عام 2012 في قائمة التراث العالمي المعرض للخطر عقب مشروع مياه ليفربول الذي نفذ وأجريت له تعديلات داخل الموقع نفسة أو في المنطقة الفاصلة بالإضافة إلى المخططات الموضوعة لاستصلاح المرفأ والذي تتضمن تشيد مبان شاهقة ومدرج جديد لكرة القدم ما قد يلحق أضرار دائمة بالطابع التراثي تعتبرها اللجنة تمس بأصالة الموقع وسلامته.

ما الفرق بين مرفأ وميناء

المرفأ هو مكان تتخذه السفن للرسو والميناء هي منشئة ساحلية في البحر يتم فيه تفريغ وتحميل السفن كما أن الميناء تحتوي على أرصفة ورفعات ومخازن.

معنى كلمة ليفربول Liverpool

بحيرة مع مياه طينية

لماذا سجلت مدينة ليفربول على قائمة التراث العالمي باليونسكو

سجلت مدينة ليفربول على قائمة التراث العامي باليونسكو عام 2004 فقد بني بها أول حوض لبناء السفن عام 1715 وتتميز ليفربول بنشاطات ثقافية كبيرة واسعة مثل المتاحف والفاليري هات الفنية ومنها خرجت فرقة “بيتلز” الأشهر في العالم، وتعتبر مدينة ليفربول الميناء المسير لسفينة الشهيرة تايتانيك.

ومن معالمها النادرة الكاتدرائية المركزية التي تحوي أكثر شباك مرسوم عليه في العالم كما توجد في المدينة أكبر بناية من اللبنات في العالم واكبر جهاز أرصفة متصلة في العالم. كما يوجد بالمدينة الكاتدرائية الأنغليكانية وهى من أكبر الكنائس على مستوى العالم.

ومن أشهر معالمها ومبانيها السياحية رصيف البرت الذي يعود تاريخ بناءه إلى عام 1848 بالإضافة إلى محطة شارع لا يم، ومن بين المتاحف المركزية: المتحف البحري Merseyside مرزيسايد ومتحف الحياة.

وقع اختيار الاتحاد الأوروبي في عام 2008 على مدينة ليفربول كعاصمة ثقافية أوروبية وذلك بعد أن خاضت منافسة كبيرة بين عدد مدن أوروبية.

في بداية القرن الثامن عشر أصبحت ليفربول ثاني أكبر مدن الموانئ في بريطانيا من حيث حجمها وأهميتها.

توجد مدينة ليفربول في شمال غرب إنجلترا مصب مرزي في البحر الايرلندي والى جنوب المصب نجد بلدة بيركهاند وهى جزر في ميناء ليفربول ويربط بين المدينتين نفق طويل يمر في أرضية النهر.