شوف عروض بنده الأسبوعية على معظم المنتجات في هايبر بنده ضمن عروض بنده بصفحة واحدة

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عمر شويل - جدة يعتبر هايبر بندة من أهم الهايبر ماركتات الموجودة في الوطن العربي Hyper Panda market، ويقدم الكثير من المزايا التي تجعله رقم واحد في الشرق الأوسط، ومنها عروض بنده الأسبوعية على جميع سلع، ومنتجات بنده ماركت بخصومات تصل إلى 70% بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وبمناسبة الصيف، وكذلك يقدم كثير من الخصومات الأخرى.

عروض بنده الأسبوعية في السعودية

يقدم هايبر بنده ماركت أقوى العروض على جميع منتجات الألبان، والأجبان التي يحتاجها كل منزل بشكل يومي، ومنها: خصم خاص على سعر اللبنة التركية من داري، وعلى الجبن الدوبل كريم من هايلاند، كما يتوفر خصم خاص على سعر الجبنة الموتزاريلا من البقرات الثلاثة، وعلى مورتديلا الدجاج السادة، وبالزيتون م أمريكانا Americana، كما يتوفر خصم على الجبنة الفيتا الغنم من ماركة فالبريسو، وعلى منتجات ماك Mac: مثل الجبنة الدوبل كريم، وعلى الفيتا، والإسطنبولي، والجبنة البراميلي.

أقوى عروض هايبر بنده Hyper Panda

كما يتوفر أيضاً أقوى الخصومات على: الجبنة الشيدر الأحمر، والبيضاء الأيرلاندية، كما يوجد لديهم خصم مميز على سعر الجبنة الرومي من ماركة هيلثي فود Healthy food، كما يتوفر لديهم خصم على خليط الزبدة الغير مملحة الإماراتي، وكذلك على الجبنة القشقوان من سولي Sole، وعلى الألبان وغيرها من المنتجات للافطار.

عروض هايبر بنده وخصم يصل 70%

يوجد أيضاً خصم مميز من هايبر بنده على الشكولاتة المشكلة زات الماركات العالمية، وعلى شكولاتة كواليتي ستريت المتميزة، كما يتوفر خصم آخر على عبوات صدور الدجاج الطرية من ماركة ساديا Sadia، وعلى الفول المدمس بالخلطة من حدائق كاليفورنيا، وكذلك على عبوات معجون الطماطم المميز المذاق من ماركة السعودية، وعلى الكريمة القابلة للدهن بالبندق من نوتيلا Nutella.

فروع ومواعيد عمل هايبر بنده السعودية

يمكنكم زيارة جميع فروع هايبر بنده Hyper Panda market خلال جميع أنواع الأسبوع، وأيضاً في العطلات الرسمية، وأجازات الأعياد، وتنتشر أيضاً الفروع بجميع مدن الدول العربية، وأيضاً في دول الخليج العربي، وخارجها، ويمكنكم متابعة عروض هايبر بنده يومياً من خلال زيارة موقع ثقفني الرسمي لجديد بندة Panda.