نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف أقوى عروض بنده في عيد الأضحى المبارك على السلع المختلفة في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض بنده في عيد الأضحى المبارك غير حيث تقدم أقوى وأوفر العروض على السلع الغذائية والمنتجات الاستهلاكية والتموينية وأيضاً عروض الأدوات المنزلية والأجهزة الكهربائية، وبالإضافة إلى ذلك تقدم مجموعة من العروض المتنوعة على منتجات الأغذية المحفوظة والمعلبة، بالإضافة إلى تخفيضات هائلة على منتجات العناية بالبشرة والشعر والعناية الشخصية، فدائماً ما تسعى مجموعة بنده هايبر بنده إلي تحقيق التميز المستمر من خلال تقديم أفضل الخامات والمنتجات بأوفر الأسعار لعملائها القيمين، للحفاظ على ولائهم ومن خلال أيضاً توفير خدمة مميزة وتوفير عدد كبير من الفروع بحيث تصبح مجموعة بنده هايبر بنده هي الأوفر والأقرب إليك، مهما كان موقعك.

عروض بنده على السلع المجمدة والمحفوظات:

وحيث تمثل السلع المجمدة والمحفوظة سريعة التحضير وسيلة إنقاذ لكل أم أو ربة منزل عاملة، أو حتى في الطوارئ لذلك تعتمد عليها الكثير من الأمهات ولا تخلوا منها ثلاجاتهم، لذلك تقدم بنده مجموعة هائلة من العروض خلال هذا الأسبوع على هذه النوعية من السلع الغذائية، وإليكم أفضل العروض.

تقدم بندة عروض هائلة على جميع منتجات ساديا من الخضروات والدواجن المجمدة، ومجموعة من عروض الحبتين والثلاث حبات على بعض المنتجات فسارعوا بالمبادرة واغتنام الفرصة.

عسل زهرة الأكاسيا الشفاء وزن 500 جرام بسعر 41.95 ريال سعودي بدلاً من 77.95 ريال.

عرض 2 حبة زبدة الفول السوداني ناعمة أو خشنة قودي بسعر 19.95 ريال سعودي بدلاً من 33.90 ريال.

عسل نحل صافي لنجنيز وزن العبوة 500 جرام بسعر 24.95 ريال سعودي بدلاً من 45.95 ريال.

عروض العناية الشخصية وعناية الشعر والبشرة:

لأن جمال المرأة هو تاجها، فدائماً ما تسعى الكثيرات إلى اقتناء افضل منتجات العناية بالبشرة والجسم وغيرها من منتجات العناية الشخصية، ولكن ارتفاع أسعار بعض هذه المنتجات قد يمثل عائق أمام بعض السيدات في تحقيق حلمهن، ولكن مع عروض بنده يمكنك تحقيق المعادلة الصعبة واقتناء ما تريدين بأفضل وأوفر الأسعار والتخفيضات، كما يلي.

عرض 1+1 مرطب شفاه سيبا ميد بسعر 14.95 ريال سعودي بدلاً من 29.90 ريال.

بالإضافة إلى عرض شامل جميع العطور اشتري واحده واحصل على الثانية مجاناً.