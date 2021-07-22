نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم اليوم othaim على الأجهزة المنزلية بتخفيضات عيد الأضحى في المقال التالي

عمر شويل - جدة تتضمن عروض العثيم السعودية عروض وفيرة على الأجهزة المنزلية التى تحتاجها كل ربة منزل، حيث تُساعدها هذه الأجهزة في الإهتمام بشئون منزلها من كافة الجوانب، سواء في إعداد الأطعمة أو التنظيف، وهذا العرض الأسبوعى سارى حتى 27 يوليو 2021 أو حتى نفاذ الكمية، لذلك انتهزوا فرصة التنزيلات على الأجهزة الكهربائية والسلع المنزلية الأخرى في أسواق العثيم othaim markets.

عروض العثيم

يُمكنكم الإستفادة من عروض الأجهزة المنزلية الموجودة بوفرة في أسواق العثيم بالمملكة العربية السعودية، وشراؤها بأفضل الأسعار التي يقدمها العثيم طوال فترة خصومات عيد الأضحى المبارك، وخاصةً أجهزة المطبخ المختلفة من محضر طعام الذي يقوم بإنجازعدة مهام متعلقة بالمطبخ وإعداد الطعام، وأيضًا مضرب البيض الذي يُساعد في خلط مكونات المعجنات بكفاءة، كما يُستخدم في خلط مكونات الكيك بحيث يمنحك القوام المناسب للكيك، وننتقل إلى العصارات التي من خلالها يُمكن تحضير ألذ العصائر الطبيعية الطازجة بالفواكه الطبيعية، فتحصلون على الفيتامينات الموجودة في الفواكه وفي نفس الوقت تُساعد هذه العصائر على الشعور بالانتعاش واعادة النشاط والحيوية إلى الجسم.

مضرب بيض مع عجان كولين بسعر 79 ريال سعودى.

مايكرويف كليك اون 20 لتر ديجيتال، بسعر 179 ريال سعودى بدلًا من 299 ريال سعودى.

عصارة حمضيات بانكس، بسعر 77.30 ريال سعودى.

عروض العثيم ماركت

نجد فى العثيم ماركت تخفيضات كبيرة على الأدوات المنزلية، وخصوصًا أدوات المطبخ من قدور للطبخ بأنواع مخلتفة مثل الجرانيت، صوانى للفرن، وأشياء أخرى ضرورية في المطبخ مثل غلاية المياه المستخدمة في تحضير معظم المشروبات الساخنة في أسرع وقت، كذلك ترمس الشاى الذي يحتفظ بحرارة المشروبات الساخنة، لذلك فهو عملي للغاية وخاصةً خارج المنزل.

غلاية كهربائية كولين، سعة 1.8 لتر، بسعر 29 ريال سعودي بدلًا من 64.62 ريال سعودي.

ترمس هوم واى، سعة 1 لتر، بسعر 34 ريال سعودى 59 بدلًا من ريال سعودى.

طقم قدور جرانيت 9 قطع بسعر 159 ريال سعودى.

تخفيضات عيد الأضحى في أسواق العثيم

ما زالت عروض العثيم ماركت مستمرة حتى 17 ذو الحجة 1442هـ، وطوال فترة العروض نجد مجموعة من أهم الأجهزة المنزلية مثل المكنسة الكهربائية، والتي لا غنى عنها في المنزل، حيث تُساعد ربة المنزل على تنظيف المنزل والأرضيات والسجاد بكل سهولة مع ضمان الحصول على أعلى مستوى من النظافة عند استخدامها.