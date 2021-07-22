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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم ليوم الخميس بالعيد واستمرار التخفيضات التي تتعدى 34% على البقالة والنواشف في المقال التالي
عمر شويل - جدة عروض العثيم ليوم الخميس بالعيد، من أكثر الشركات المعروفة في المملكة العربية السعودية هي شركة عبدالله العثيم، هذه الشركة التي تتخصص في بيع كل المنتجات الغذائية المختلفة والسلع الأخرى بالإضافة إلى وجود أقسام كثيرة مختلفة لهذه المنتجات، وتقوم شركة العثيم بعمل عروض مستمرة على هذه الأقسام بشكل مستمر لكي تساعد العميل على تحقيق أكبر قدر من الاستفادة من هذه المنتجات.
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عروض سوبر ماركت العثيم السعودية
تهتم شركة اسواق عبدالله العثيم بجميع عملائها بشكل خاص، ويظهر ذلك من خلال قيام الشركة بعمل عروض دائمة وخصومات على كل الأقسام المتاحة في الفروع، ومن المعروف أن تلك العروض أكثر ما يميز شركة العثيم، حيث يعتمد فئة كبيرة من العملاء على هذه العروض في شراء كل المنتجات الغذائية والسلع الاستهلاكية المختلفة التي يبحثون عنها.
طازج العثيم من عبدالله العثيم
قامت شركة عبد الله العثيم بتأسيس الموقع الإلكتروني الرئيسي الخاص بها، هذا الموقع الذي يساعد العملاء في الاطلاع على كل المنتجات والسلع المتاحة في الفروع ومقارنة بين هذه السلع واختيار المناسب منها، حيث أنه في وقتنا هذا يعتمد مجموعة كبيرة من العملاء على الشراء عبر الإنترنت، حيث أن ذلك يساعد في توفير الوقت والجهد المبذول، كما قامت شركة العثيم بتوفير إمكانية طلب المنتجات عبر الموقع الإلكتروني أو من خلال أحد الفروع وتوصيل هذه الطلبات إلى المنزل بشكل آمن.
عروض الطازج من العثيم
- عروض العثيم بلغ سعر كيلو جبن ابيض الوادي قريش 16 ريال سعودي بدلاً من سعر 21 ريال سعودي.
- عروض العثيم الاسبوعية بلغ سعر كيلو جبن هالي براميلي حليب أبقار 20 ريال سعودي بدلاً من سعر 25 ريال سعودي.
- عروض العثيم اليوم الاثنين بلغ سعر كيلو زيتون كالاماتا جيانت 21 ريال سعودي بدلاً من سعر 30 ريال سعودي.
- تخفيضات العثيم بلغ سعر كيلو شبيهة جبن جرين لاند أبيض 1.5 كجم 25 ريال سعودي بدلاً من سعر 33 ريال سعودي.
- العثيم العروض الترويجية بلغ سعر كيلو لبنة بينار طازجة 20 ريال سعودي بدلاً من سعر 22 ريال سعودي.
- مهرجان الطازج العثيم بلغ سعر كيلو جبن رومي مصري تشيزا لاند 30 ريال سعودي بدلاً من سعر 35 ريال سعودي.
- عروض العثيم الاثنين بلغ سعر شبيهة جبن الزهار ملح خفيف 17 ريال سعودي بدلاً من سعر 22 ريال سعودي.
- عروض اسواق العثيم بلغ سعر كيلو خوخ سكري علبة كاملة 8 ريال سعودي بدلاً من سعر 12 ريال سعودي.
- عروض العثيم الاثنين اليوم بلغ سعر علبة هيل زينا أحمر برطمان 30 ريال سعودي بدلاً من سعر 33 ريال سعودي.
- عروض العثيم الرياض اليوم بلغ سعر علبة أسماك فيليه سمك أبيض 1 كجم 27 ريال سعودي بدلاً من سعر 33 ريال سعودي.
- العثيم ماركت اكتساب بلغ علبة لب مانجو مونتانا مجمد 10 ريال سعودي بدلاً من سعر 13 ريال سعودي.
- عروض هايبر العثيم بلغ سعر علبة كريمة المراعي الطبخ الجديدة 500 مل 12 ريال سعودي بدلاً من سعره 19 ريال سعودي.
- عروض العثيم جده بلغ سعر علبة ويفر سفوري شوكولاتة رول 130 جم 9 ريال سعودي بدلاً من سعر 13 ريال سعودي.
- عروض الاثنين العثيم بلغ سعر علبة شعرية فيكتو خضار 80 جم 33 ريال سعودي بدلاً من 38 ريال سعودي.
- عروض العثيم الاسبوعيه بلغ سعر علبة معمول فيكتو شوكولاتة 300 جم 7 ريال سعودي بدلاً من سعر 9 ريال سعودي.
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