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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف أسعار اللاب توب في السعودية مكتبة جرير وخصومات حتى 40% على أحدث الطرازات من أشهر العلامات التجارية في المقال التالي
عمر شويل - جدة اسعار اللاب توب في السعودية مكتبة جرير، شركة jarir bookstore مكتبة جرير واحدة من أكثر الشركات المعروفة في جميع مدن المملكة العربية السعودية، حيث أن مجال بيع هذه الشركة لا يقتصر على قسم معين، ولكن تهتم الشركة ببيع عدد كبير من الأقسام المختلفة والمنتجات الكثيرة التي يبحث عنها العملاء، كما أنه يوجد أقسام خاصة لبيع الإلكترونيات والأجهزة الكهربائية المختلفة والهواتف المحمولة.
بشرى من عروض جرير لعيد الأضحى المبارك.. تخفيضات مهولة على مستلزمات الكمبيوتر واللاب توب لفترة محدودة
عروض لاب توب جرير السعودية
تهتم شركة مكتبة جرير بكل عملائها بشكل خاص، كما تعمل شركة جرير على تقديم مستوى عالي من الخدمات المختلفة التي تتناسب مع كل العملاء بشكل مختلف، ومن أهم هذه الخدمات هو قيام الشركة بعمل عروض مختلفة أسبوعية على جميع الأقسام المتاحة في الفروع لديها، حيث أن تلك الخدمة هي المفضلة لدى الكثير من العملاء، وذلك لأنها تساعد العملاء على الاستفادة من كل العروض التي يتم تقديمها والخصومات الكبيرة.
تخفيضات جرير و عروض لابتوب جرير
تقوم شركة مكتبات جرير بتقديم مجموعة خدمات أخرى للعملاء، مثل قيام الشركة بعمل خدمات الصيانة الدورية والتصليح لمجموعة كبيرة من الأجهزة والإلكترونيات والهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر أيضاً التي يتم الحصول عليها من فروع جرير، وتقوم الشركة بتقديم فترة ضمان طويلة على هذه الأجهزة، ذلك الأمر الذي يزيد من ثقة العملاء في فروع شركة جرير.
نظراً لسعي شركة جرير في الحفاظ على صحة العملاء، قامت الشركة بتوفير إمكانية طلب المنتجات وتوصيلها للمنزل من خلال الموقع الإلكتروني الرئيسي.
عروض جرير اليوم على لابتوب جرير
- لابتوب جرير بلغ سعر جهاز كمبيوتر محمول ايسر سوفت بورش 5999 ريال سعودي بدلاً من سعر 9999 ريال سعودي.
- عروض جرير هواوي بلغ سعر جهاز كمبيوتر محمول هواوي ميت بوك اكس برو 14 بوصة 5249 ريال سعودي بدلاً من سعر 6999 ريال سعودي.
- مكتبة جرير اون لاين بلغ سعر جهاز كمبيوتر محمول هواوي ميت بوك اكس 13 بوصة 4499 ريال سعودي بدلاً من سعر 5999 ريال سعودي.
- عرض جرير بلغ سعر جهاز كمبيوتر محمول ريزر بليد 15 مزود بلوحة مفاتيح انجليزية 11199 ريال سعودي بدلاً من سعر 13599 ريال سعودي.
- عروض جرير بلغ سعر جهاز كمبيوتر محمول مايكروسوفت سيرفيس 13 بوصة 5299 ريال سعودي بدلاً من سعر 7099 ريال سعودي.
- عروض مكتبة جرير بلغ سعر جهاز كمبيوتر محمول اسوس زين بوك دو كمبيوتر متنقل 5499 ريال سعودي بدلاً من سعر 7599 ريال سعودي.
- بطاقة سامبا جرير بلغ سعر جهاز كمبيوتر محمول لينوفو يوجا سي 90 لابتوب 2 في 1 متحول تصميم بشكل مميز 5799 ريال سعودي بدلاً من سعر 7649 ريال سعودي.
- عروض الجوالات في جرير بلغ سعر جهاز كمبيوتر محمول مايكروسوفت سيرفيس برو لابتوب اتنين في واحد منفصل تصميم مميز 5499 ريال سعودي بدلاً من سعر 6699 ريال سعودي.
- بطاقة خصم جرير بلغ سعر جهاز كمبيوتر محمول مايكروسوفت سيرفيس بوك لابتوب 2 في 1 منفصل 6299 ريال سعودي بدلاً من سعر 7419 ريال سعودي.
- jarir bookstore مكتبة جرير بلغ سعر جهاز كمبيوتر محمول هواوي ميت بوك 14 بوصة 2999 ريال سعودي بدلاً من سعر 3299 ريال سعودي.
- كود خصم جرير بلغ سعر جهاز كمبيوتر محمول ليجن 5 بي للألعاب الانجليزية 6199 ريال سعودي بدلاً من سعر 7219 ريال سعودي.
- عروض جرير اليوم بلغ سعر جهاز كمبيوتر محمول هونر ماجيك بوك 14 بوصة 2599 ريال سعودي بدلاً من سعر 3599 ريال سعودي.
- التقسيط من جرير بلغ سعر جهاز كمبيوتر محمول ام اس اي ستيلث 15 ام 6999 ريال سعودي.
- لابتوب جرير بلغ سعر جهاز كمبيوتر محمول هواوي دي 15 ميت بوك 15 بوصة 3399 ريال سعودي.
- تخفيضات جرير بلغ سعر جهاز كمبيوتر اتش بي ايليت بوك اكس 7899 ريال سعودي.
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