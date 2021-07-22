شوف عروض جرير الأسبوعية تخفيضات هائلة علي الأجهزة الذكية خلال عيد الأضحى

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عمر شويل - جدة عروض جرير الأسبوعية، اروع صفقات جرير على الجوال وخصومات وتنزيلات ضخمة بمناسبة عيد الأضحى، جرير من أهم الأسواق التي تقدم لك العديد من المنتجات أهمها الهواتف المحمولة، وتقدم لك صفقات وخصومات الهاتف المحمول في جميع فروع المملكة العربية السعودية ومن أهمها جدة والعثيم الرياض والعديد من الفروع الأخرى، تقدم لكم صفقات على جميع الأجهزة المحمولة وأهمها هواتف أبل، واحتلت هذه الهواتف المركز الأول بالإضافة إلى هواتف سامسونج وهواتف هواوي، وهذه من أهم أنواع الجوالات المستخدمة في جميع أنحاء العالم والمملكة العربية السعودية.

عروض جرير الأسبوعية خصومات هائلة علي مجموعة متنوعة من المنتجات

عروض جرير الأسبوعية

عروض جرير تقدم خصومات أسبوعية في السعودية 2021 م، مكتبة جرير من المكاتب التي اشتهرت في الأيام الأخيرة، وذلك لأنها من المكتبات المتخصصة في بيع الكثير من المنتجات وبالأخص بيع الهواتف المحمولة تليفزيونات، وهذه هي الصفقات التي يرغب الكثير من الناس في معرفتها، استفد منها واشتريها مع الخصومات المعروضة هناك، فإذا أردت أن تعرف ما هي العروض التي تقدمها مكتبات جرير فعليك استكمال هذا المقال للتعرف على بعضها.

خصومات جرير اليوم

عروض جرير على أجهزة العرض الضوئية

خصومات جرير الشهرية BenQ Mini Mobile GS2، بروجكتور محمول، DLP ، 500 لومن، بسعر 1999 ريال سعودي بدلاً من 2449 ريال سعودي. تخفيضات جرير اليوم بينكيو MH550، بروجكتر وسائط، دي ال بي، 3500 لومن، بسعر 2449 ريال بدلاً من 2849 ريال. تنزيلات جرير اليومية جهازعرض الوسائط المتعددة بينكيو GS1، دي ال بي، 300 لومن، سعره 1449 ريال سعودي بدلاً من 1949 ريال سعودي.

تخفيضات جرير الشهرية

تخفيضات جرير علي مجموعة كبيرة من المنتجات