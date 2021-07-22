شوف عروض اكسترا الأسبوعية عروض عيد الأضحى مازالت مستمرة حتى الأن

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عمر شويل - جدة عروض اكسترا الأسبوعية، يستمر عرض سعودي اكسترا خلال شهر يوليو على ابل وسامسونج وهواوي وعلامات تجارية أخرى في اكسترا ويتم تقديمه بأسعار منافسة للغاية، لأن عروض اكسترا تتميز بتنوعها وتجديدها وأن هناك الكثير من أنواع الهواتف الذكية ومن الماركات ذاتها، لذلك يمكنك مقارنة الهواتف المحمولة ببعضها للاختيار من بين الأفضل منها بجانب الخصومات الكبيرة المتوفرة على أسعار الهواتف المحمولة.

عروض اكسترا الأسبوعية أقوى الخصومات حتي نهاية الأسبوع

عروض اكسترا الأسبوعية

يتميز متجر Extra الالكتروني بمكانته العالية لدى العملاء والمواطنين السعوديين، وكان ذلك نتيجة لما يقوم بتقديمه من خدمات سواء كانت خدمات التقسيط أو خدمات دفع عند الاستلام، وذلك بجانب أنه اكتسب ثقة العملاء لما يقدمه من منتجات ذات جودة عالية والأجهزة الكهربائية والإلكترونيات المعروضة على الموقع الإلكتروني، أو ما يقدمه من خلال كتيب العروض الخاص به، وإليكم بعض العروض الخاصة من اكسترا.

خصومات اكسترا الشهرية

عروض اكسترا على أجهزة المطبخ

تخفيضات اكسترا اليوم Class Pro، عجان ستاند، 700 واط، رمادي، خصم 33.26٪ بسعر 339 ريال سعودي بدلاً من 508 ريال سعودي. تنزيلات اكسترا اليومية محضر طعام مولينكس 1000 وات، 4 سرعات، 900 مل، أبيض، خصم 36.88٪ بسعر 599 ريال بدلاً من 949 ريال. خصومات اكسترا الأسبوعية حصريًا للموقع Philips Food Processor ، 600 واط، سرعتان، وعاء 1.3 لتر، أسود، خصم 29.89٪ بسعر 251 ريال سعودي بدلاً من 279 ريال سعودي. تنزيلات اكسترا الشهرية خلاط يدوي فيليبس، 650 واط، 0.5 لتر، قطاعة خضروات، ابيض، خصم 11.17٪ بسعر 159 ريال بدلاً من 179 ريال.

تنزيلات اكسترا الأسبوعية