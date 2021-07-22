شوف عروض جرير اليوم على الجوال والشاشات تصل ل 60% ولفترة محدودة جدا الحق العرض

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عمر شويل - جدة عروض جرير اليوم على الجوال والشاشات، عروض جرير موبايل 2021 من العروض الخاصة التي يتطلع إليها الجميع في المملكة العربية السعودية، وهي تنتمي إلى عرض مكتبة جرير الأسبوعي أو عرض مكتبة جرير في أوقات مختلفة، والذي يبحث عنه كثير من العملاء من داخل المملكة، وفي هذا الموضوع سنتعرف على عروض جرير للهواتف المحمولة 2021.

عروض جرير الأسبوعية على الشاشات والجوال أقوى الخصومات تصل ل 45%

عروض جرير السعودية

يتميز خصومات جرير للهاتف المحمول لعام 2021 بتوفير الكثير من المعدات ذات الميزات الممتازة والأصالة وتكاليف التسجيل، لأن المكتبة تتعاقد مع أكبر شركة إنتاج للهواتف المحمولة في العالم، فإنها توفر خصومات مختلفة لأكثر من علامة تجارية دولية للهواتف المحمولة، ولهذا تسعى المكتبة لتزويدهم بعروض خاصة يعترف بها العملاء من خلال جرير أيفون.

تخفيضات جرير الأسبوعية

عروض هواتف أيفون من تنزيلات جرير:

تخفيضات جرير Apple iPhone 12، 64 GB، Red، 5G بسعر 3399 ريال بدلاً من 3799 ريال.

عروض جرير اليوم Apple iPhone 12، 64 GB، White، 5G بسعر 3399 ريال بدلاً من 3799 ريال.

تنزيلات جرير Apple iPhone 12 Pro Max، 128GB، Gravity، 5G بسعر 4899 ريال بدلاً من 5199 ريال.

آبل آيفون 12، سعة 64 جيجابايت، أخضر، 5G بسعر 3499 ريال بدلاً من 3799 ريال.

Apple iPhone 12 Pro، 256 جيجا بايت، Ocean Blue، 5G بسعر 4899 ريال سعودي بدلاً من 5199 ريال سعودي.

تخفيضات جرير على الجوال