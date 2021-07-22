نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف أحدث عروض بنده الأسبوعية مع أقوي الخصومات في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض بنده الأسبوعية هي من اكثر العروض التي تنتظرها الناس حيث تأتي بنده بعروض توفيرية ضخمة على كل منتجاتها مما جعل أسواق بنده التجارية أحد أهم وأكبر المحلات التجارية للبيع بالتجزئة داخل المملكة العربية السعودية ويوجد فروع لأسواقها في كل مناطق المملكة وتأسست شركة بنده للبيع بالتجزئة عام 1987 وبفضل جودة منتجاتها وتقديم خدمة ممتازة مع توافر جميع احتياجات الأسر داخل أسواقها أصبحت أحد أهم الأسواق والتي لها شعبية جماهيرية كبيرة حيث ينتظر الكثير العروض التي تقدمها داخل أسواقها لشراء مستلزمات معيشتهم من مكان يتمتع بمكانة كبيرة وثقة عملاءها في كل منتجاتها المقدمة منها ومن خلال هذا المقال سوف نطلعكم على أحدث عروضها الأسبوعية المتوفرة.

أحدث عروض بنده الأسبوعية مع أقوي الخصومات

تقدم بنده أحدث عروضها الأسبوعية المتنوعة على جميع المنتجات التي تقدمها وتبدأ عروضها الأسبوعية من يوم الأربعاء 11 من ذو الحجة 1442 ويستمر حتي 17 من نفس السعر وجاءت عروض بنده بالكثير من الخصومات وعروض التوفير التي تقدمها بنده حيث تقدم بنده في عروضها الأتي.

تقدم بنده كيس 5 كيلو من الأرز البسمتي الهندي الأبيض بسعر 28.95 ريال سعودي وكان السعر قبل العرض 45.50ريال.

واحصل على عبوة ترويجية من زيت دوار الشمس شمس 2 في 1.5 لتر وجاء السعر 19.95 ريال سعودي وكان السعر قبل العرض 37.95ريال.

يوجد مكعبات لحم بقري برازيلي ويوجد أيضاً كفتة ومفروم ونقائق بقري برازيلي مع خصومات كبيرة مقدمة على سعر الكيلو الواحد لكلاً منها.

ستيك سلمون نرويجي سعر الكيلو 24.95 ريال سعودي وكان سعره قبل العرض 64.95 ريال وسعر الكيلو الواحد من فيليه سمك قاروص بالجلد 37.95ريال سعودي وكان السعر قبل العرض 54.95ريال ويحرص جميع الناس على تناول الأسماك وذلك للحصول على فوائده الصحية المتعددة.

عروض بنده الأسبوعية