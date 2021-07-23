نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم الأسبوعية المستمرة حتي 27 يوليو 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض العثيم الأسبوعية التي تقدمها أسواق عبد الله العثيم في المملكة العربية السعودية حيث تقدم أسواق العثيم عروض وتخفيضات كبيرة وتعد أسواق العثيم من الأسواق التي تقوم ببيع السلع الغذائية ومختلف المنتجات المنزلية بالتجزئة كما تقدم عروض أسبوعية على السلع المتوفرة داخل فروعها بالمملكة وتمتاز هذه العروض بالخصومات الكبيرة ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم عروض العثيم الأسبوعية والتي تستمر حتي يوم 27 يوليو 2021.

عروض العثيم الأسبوعية

توفير يصل إلى 36% على طبق حلويات شرقية فاخرة وسط ليصبح السعر 17.50 ريال سعودي حيث كان سعره قبل العرض 27.50 ريال وخصم بقيمة 34% على زود كعك وبيتي فور مشكل ديلوكس كبير ليصبح سعر الطبق 19.95 ريال سعودي وكان السعر قبل الخصم 29.95 ريال.

ويوجد الكثير من الناس يعشقون الشكولاته تقدم العثيم خصم وصل إلى 45% على شكولاته جالكسي جواهر 900 جرام بسعر49.95 ريال سعودي حيث كان سعره قبل العرض 89.95 ريال.

احصل على كرتون دجاج بدون أحشاء ساديا 10 في 1100 جرام مع توفير حتي 28% لتكون بسعر 109.95 ريال سعودي وكان السعر قبل العرض 154 ريال.

خصم بقيمة 24% على تمر روثانة صندوق كبير بسعر 18.95 ريال سعودي حيث كان سعره قبل العرض 24.95 ريال.

ويوجد العديد من العروض المتوفرة والكبيرة على مختلف أنواع التمور كما يوجد الكثير من أنواع الحلويات الأخري المقدمة بعروض العثيم كما يتوفر عدد كبير من أنواع الشكولاته مع عروض توفير مميزة.

عروض اللحوم المقدمة

تقدم أسواق العثيم عروض على بعض أنواع اللحوم المتوفرة بأسواقها ومنها الآتي:

لحم عجل بلدي بالعظم وبدون عظم حيث جاء سعر الكيلو الواحد من اللحم بالعظم 32.95 ريال سعودي وسعر الكيلو من اللحم بدون عظم 41.95 ريال سعودي.

كما يوجد لحم حاشي بالعظم ولحم حاشي بدون عظم وجاء السعر بالترتيب 35.95 ريال سعودي و 42.95 ريال سعودي.

عروض الفواكه والخضروات

توفر الأسواق عروض متنوعة على الفواكه والخضروات الطازجة حيث كلاً منا يدرك فوائد تناول الفواكه والخضروات بشكل يومي ويوجد بأسواق العثيم عنب أبيض وعنب أحمر كبير وكمثري وخوخ وبرتقال أبو صرة ونكتارين كما يوجد باذنجان أسود رومي وسط وبصل أحمر وليمون وهذا إلى جانب العديد من العروض المقدمة على مختلف أنواع السلع المتوفرة داخل أسواق العثيم.