شوف عروض بنده اليوم تخفيضات مميزة حتى 70% hyper panda

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عمر شويل - جدة عروض بنده اليوم المميزة التي يقدمها لكم هايبر بنده الذي يقدم أقوى العروض في المملكة العربية السعودية على العديد من المنتجات، وتلك العروض تكون على الجوالات والأجهزة الكهربائية واللحوم والخضراوات، وتخفيضات هذا الأسبوع هي تخفيضات استثنائية بسبب الاحتفال بعيد الأضحى المبارك.

عروض بنده

تحتوي عروض بنده اليوم سائل الاستحمام دوف بوزن 250 جرام بسعر 12.95 ريال للقطعة، ويوجد مقشر الجسم دوف بسعر 43.95 ريال بدلا من 54.95 ريال، ويوجد صابون اوكس بسعر 23.95 ريال بدلا من 29.95 ريال، ويوجد سائل تنظيف اليدين لوكس بسعر 14.95 ريال لقطعةن ويوجد صابون لليدين سانيتا بوزن 250 جرام بسعر 14.95 ريال عدد 2 قطعة بدلا من 21.90 ريال، ويوجد كريم مرطب وردي أو أبيض دوف بسعر 19.95 ريال بدلا من 28.50 ريال، ويوجد سائل الاستحمام دوف بسعر 23.95 ريال بدلا من 38.50 ريال للقطعة بوزن 500 جرام، ويوجد سائل تنظيف اليدين مضاد للبكتريا جونسونز بوزن 300 جرام بسعر 10.95 ريال بدلا من 17.50 ريال، ويوجد جل أو كريم للاستحمام فا وزن 250 جرام بسعر 18.75 ريال بدلا من 37.50 ريال، ويوجد صابون سائل لليدين فا لوزن 250 جرام بسعر 13.50 ريال بدلا من 27 ريال، ويوجد صابون سائل فاكس سعة 4 لتر بسعر 21.95 ريال بدلا من 33.95 ريال.

عروض بنده اليوم

تحتوي عروض بنده اليوم على تخفيضات على الهواتف المحمولة وملحقاتها، حيث تحتوي على هاتف هواوي واي 7 اي بسعر 729 ريال، ويوجد سماعة بلوتوث ماك بسعر 15 ريال بدلا من 39 ريالن ويوجد سماعة بلوتوث ستيريو اكستريم بسعر 39 ريال بدلا من 59 ريال، ويوجد سماعة لاسلكية برو بودز روكسون بسعر 99 ريال بدلا من 229 ريال، ويوجد هاتف أبل أيفون 11 بمساحة 128 جيجا و 4 جيجا رام بسعر 2799 ريال بدلا من 3559 ريال، ويوجد سماعة أبل اير بودز2 شاحن عادي بسعر 549 ريال بدلا من 879 ريال.

هايبر بنده

ولم تخلوا عروض بنده اليوم من التخفيضات على الأجهزة الكهربائية، حيث يقدم هخايبر بنده عروض على قلاية بدون زيت كولين سعة 2 لتر بسعر 119 بدلا من 265 ريال، ويوجد خلاط مولينيكس مع مطحنطين بسعر 99 ريال بدلا من 209 ريال.

وبهذا نكون قد انتهينا من معرفة عروض بنده اليوم التي تحتوي على تخفيضات مميزة.