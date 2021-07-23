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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف خصومات اكسترا اليومية أقوى العروض يوم الجمعة خصم 50% في المقال التالي
عمر شويل - جدة خصومات اكسترا اليومية، شركة اكسترا في السعودية، تهتم شركة اكسترا بتقديم مجموعة من العروض الأسبوعية المختلفة على جميع الأجهزة والإلكترونيات المتاحة في فروعها، حيث تعمل شركة اكسترا في مجال بيع أجهزة المنزل الكهربائية والإلكترونيات الحديثة، بالإضافة إلى وجود أقسام خاصة بالهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر، وقامت الشركة بضم مجموعة من الأقسام الجديدة مثل الأثاث الخارجي ومستلزمات الحدائق والإنارة.
عروض اكسترا الأسبوعية 50% خصم علي كل مشترياتك خلال شهر يوليو
خصومات اكسترا اليومية
شركة اكسترا في السعودية، أكثر ما يميز شركة اكسترا هو العروض التي يتم تقديمها من قبل الشركة، حيث أنه في ذلك الوقت من الشهر نجد الكثير من العملاء يبحثون عن العروض الجديدة المتاحة في فروع شركة اكسترا، هذه العروض التي تقوم الشركة بتقديمها للعملاء بشكل دائم، وتشمل هذه العروض كل الأقسام المتاحة في الفروع ويتم عمل خصومات كبيرة على كل الأجهزة الكهربائية التي يتم استخدامها في المنزل ولا يمكن الاستغناء عنها.
عروض اكسترا الأسبوعية
قامت شركة اكسترا بالاهتمام بالعملاء الذين يقومون بالتسوق من خلال الموقع الإلكتروني الرئيسي الخاص بالشركة، حيث تقوم الشركة بعمل عروض خاصة بالعملاء الذين يقومون بالتسوق من خلال الموقع الإلكتروني الرئيسي للشركة، حيث يتيح هذا الموقع إمكانية الاطلاع على كل المتاح في الفروع وأسعارهم.
خصومات اكسترا الشهرية
أجدد عروض اكسترا الأسبوعية عروض لا تعوض اغتنم الفرصة
- عروض اكسترا اليوم بلغ سعر هواوي راوتر محمول واي فاي برو 5 جي 16 مستخدم لون أبيض 1749 ريال سعودي بدلاً من سعر 2100 ريال سعودي.
- تنزيلات اكسترا الأسبوعية بلغ سعر هواوي راوتر فور جي محمول يدعم 16 مستخدم لون أبيض 329 ريال سعودي بدلاً من سعر 522 ريال سعودي.
- تخفيضات اكسترا الشهرية بلغ سعر جهاز تي بي لينك راوتر فور جي واي فاي لون أسود 269 ريال سعودي بدلاً من سعر 299 ريال سعودي.
- خصومات اكسترا اليوم بلغ سعر جهاز لينكسر اي سي نقطة وصول واي فاي 289 ريال سعودي بدلاً من سعر 422 ريال سعودي.
- عروض اكسترا الشهرية بلغ سعر جهاز تي بي لينك موسع مدى الشبكة لون أبيض 249 ريال سعودي بدلاً من سعر 622 ريال سعودي.
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