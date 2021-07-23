نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر يوليو 2021 موقع المصرية للاتصالات billing.te.eg في المقال التالي

عمر شويل - جدة خطوات الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر يوليو 2021، نستعرض معكم من خلال موقعنا ثقفني تفاصيل أكثر عن الحصول علي فاتورة التليفون الأرضي 2021 عن شهر يوليو بعد زيادة البحث والاستفسارات علي مواقع الأنترنت عن الأمر، حيث أصدرت الشركة الفاتورة الجديدة لتقوم بإعلام المشتركين والعملاء في كل مكان بمحافظات جمهورية مصر المختلفة بضرورة الاسراع في سداد قيمة الفاتورة بأسرع وقت ممكن، لتجنب انقطاع الحرارة وخدمات الأنترنت المنزلي وغيرها، ولذلك نتابع مع حضراتكم مزيد من التفاصيل عن الأمر وكافه الطرق الإلكترونية التي توفرها الشركة لسداد الفاتورة، وخدمات الدفع المتاحة.

الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي شهر يوليو 2021

تنتهي الشركة المصرية للاتصالات من جمع قيمة فاتورة التليفون الأرضي خلال أسبوعين، وذلك لانها توفر إلي العملاء مدة أقصاها 15 يوم لدفع الفاتورة قبل أن تقوم بفرض غرامة مالية ورفع الخط علي المتخلفين، وتحويل الخط من أستقبال وإرسال حتي أستقبال فقط، ولذلك علي العملاء سرعة التوجه إلي أقرب فرع ودفع الفاتورة للحصول علي خدمات المصرية للاتصالات بشكل جيد.

طرق سداد قيمة فاتورة التليفون الأرضي في مصر

ويمكن للمشتركين دفع قيمة فاتورة التليفون الأرضي عن شهر يوليو 2021، من خلال ماكينات الصرف الآلي البنك الأهلي المصري والتجاري وخدمة فودافون كاش وخدمة فوري وسداد وبي وخدماتي وآمان، ومصاري وخدمة ممكن ومكاتب البريد المصري المتواجدة بجميع انحاء مصر، وتوفر الشركة كافه الوسائل المختلفة لتسهيل عملية الدفع علي العملاء من خلال الأتصال بالرقم المختصر 19777 والحصول علي الاستعلام عن الفاتورة.

خطوات الحصول علي قيمة فاتورة التليفون الأرضي 2021

كما يمكنكم الآن أعزائي المشتركين وعملاء الشركة المصرية للاتصالات معرفة قيمة فاتورة التليفون الأرضي عن شهر يوليو 2021 بنظام الربع سنوي، أو النظام الشهري أو السنوي، برقم التليفون من خلال أتباع الخطوات الاتية.