نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده اليوم تخفيضات تصل إلى 70% حتى نفاذ الكمية hyper panda في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض بنده اليوم يقدمها لكم هايبر بنده هذا الأسبوع، وهذا الأسبوع يحتوي على تخفيضات قوية جدا من سلسلة هايبر بنده، وذلك بسبب أن هذا الأسبوع يتم الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، وتستمر تلك العروض حتى يوم 17 ذو الحجة الموافق يوم 27 يوليو، وسنتعرف في هذا المقال على المنتجات التي عليها تخفيضات مميزة من بنده.

عروض بنده

تحتوي عروض بنده اليوم على مسحوق غسيل مركز عادي أو أوتوماتيك الرهدن بوزن 5 كيلو بسعر 29.95 ريال بدلا من 66.75 ريال، ويوجد صندوق مسحوق غسيل تايد مركز بوزن 10 كيلو (2*5) بسعر 63.95 ريال بدلا من 79.95 ريال، ويوجد مسحوق غسيل بوتكس مركز وزن 2.5 كيلو بسعر 16.95 ريال بدلا من 25.95 ريال، ويوجد مسحوق غسيل سائل باور جل تايد ماتيك 1.8 لتر أو شامبو لغسيل العباية وزن 1.85 لتر بسعر 18.95 ريال، ويوجد مسحوق غسيل مركز جنتو وزن 2.5 كيلو بسعر 13.95 ريال بدلا من 41.25 ريال، ويوجد مسحوق غسيل مركز للغسالات الأوتوماتيكية أومو وزن 5 كيلو بسعر 30.95 ريال بدلا من 40.95 ريال، ويوجد مسحوق غسيل مركز برسيل وزن 7.8 كيلو بسعر 38.95 ريال بدلا من 59.95 ريال، ويوجد منظف برسيل باور جل سعة 7 لتر بسعر 59.95 ريال بدلا من 65.95 ريال، ويوجد منظف برسيل باور جل سعة 2.7 لتر بسعر 26.95 ريال بدلا من 34.95 ريال، ويوجد باور جل أريال مركز سعة 3 لتر بسعر 29.9 ريال.

عروض بنده اليوم

وتحتوي عروض بنده اليوم على منظف سوبر جل العملاق وزن 2 كيلو بسعر 14.95 ريال بدلا من 23.95 ريال، ويوجد منظف متعدد الأغراض ديتول 3 لتر بسعر 37.95 ريال بدلا من 59.95 ريال، ويوجد مطهر ومنظف متعدد الاستعمالات داك سعة 4 لتر، ويوجد مطهر داك سعة 4.5 لتر بسعر 21.95 ريال بدلا من 29.95 ريال، ويوجد منظف ومطهر سنوفا 3 لتر بسعر 14.95 ريال بدلا من 19.95 ريال، ويوجد مطهر ومعقم جنتو وزن 500 جرام بسعر 13.95 ريال بدلا من 19.95 ريال.

هايبر بنده

يقدم لكم هايبر بنده عروض بنده اليوم التي تحتوي على سبراي مطهر ديتول سعة 450 مللي بسعر 19.95 ريال بدلا من 36.95 ريال، ويوجد مناديل مبللة مضادة للبكتريا ديتول عدد 40 منديل بسعر 19.95 ريال بدلا من 37.25 ريال، ويوجد بخاخ منظف للمطبخ أو للحمام سعة 500 مللي بسعر 12.95 ريال.

وبهذا نكون قد انتهينا من معرفة عروض بنده اليوم المتميزة والممتدة حتى 17 ذو القعدة.