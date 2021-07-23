نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم othaim بتخفيضات كبرى بمناسبة عيد الأضحى لفترة محدودة في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض العثيم الأسبوعية طوال فترة خصومات عيد الأضحى لا مثيل لها، فتُقدم أسواق العثيم العديد من المنتجات بما فيها من منتجات ضرورية للمنزل مثل مستلزمات التنظيف، أو منتجات العناية الشخصية مثل منتجات العناية بالشعر والجسم، وأيضًا حفاضات الأطفال، وكل ذلك بتوفير أكثر، حيث الخصومات الكبرى الموجودة على أسعار السلع المختلفة، وتستمر عروض العثيم للعيد “هلا بالعيد وتوفيرنا يزيد” حتى يوم 27 يوليو 2021 الموافق 17 ذو الحجة 1442هـ.

عروض العثيم

تُعتبر المنظفات من أهم المنتجات التي من الضروري اقتنائها في المنزل، فهى لا غنى عنها للحصول على النظافة المطلوبة في المنزل، ولذلك تتوافر بأرخص الأسعار في العثيم ماركت، فنجد صابون لغسيل الصحون، الذي يعمل على تنظفيها بسهولة، إزالة الدهون منها بكفاءة، وأيضًا استعادة اللمعان الموجود في الصحون، كما يوجد مسحوق الغسيل الذي ينظف الملابس بفاعلية، ويعمل على التخلص من البقع الموجودة فيها.

صابون برسيل أخضر، وزن 5 كجم، بسعر 29.95 ريال سعودي بدلًا من 38.50 ريال سعودي.

صابون للصحون من جنتو، عبوة حجم 1 لتر، بسعر 5.95 ريال سعودي بدلًا من 12.95 ريال سعودي.

مبيض ملابس من فلاش كلور بسعر 9.95 ريال سعودي بدلًا من 14.95 ريال سعودي.

أسواق العثيم

تضم عروض العثيم “هلا بالعيد وتوفيرنا يزيد” مجموعة من المنظفات لكافة الأشياء بالمنزل، من منظفات متعددة الأغراض، منظفات للأسطح بحيث تزيل الأتربة منها، وتتركها معقمة ونظيفة للغاية، كما توجد معطرات للمنزل بروائح زكية، هذا بالإضافة إلى تخفيضات كبرى على أسعار الحفاضات من بيبي جوي، بامبي، بامبرز.

منظف للأسطح من جف، عبوة حجم 500 مل، بسعر 9.95 ريال سعودي بدلًا من 15.95 ريال سعودي.

حفاضات بامبرز 48 قطعة، بسعر 62.95 ريال سعودي بدلًا من 87.25 ريال سعودي.

عروض العثيم الأسبوعية

اشتملت العروض أيضًا على منتجات العناية بالشعر والجسم، حيث يوجد لوشن فازلين للجسم، الذي يمنحه نسبة عالية من الترطيب، مما يجعل بشرة الجسم أكثر نعومة، وننتقل إلى منتجات العناية بالأسنان وتُقدم أسواق العثيم معجون الأسنان من كلوس أب وسيجنال، لتنظيف الأسنان جيدًا وإزالة بقايا الأطعمة منها، مما يقيها من التسوس، كما تصل التخفيضات على منتجات العناية بالشعر في العثيم إلى 49%، حيث يوجد شامبو للشعر من بانتين الذي يترك الشعر انسيابي وأكثر نعومة، وأيضًا شامبو هيد اند شولدرز الذي يقضي على قشرة الشعر، ويتوافر أيضًا بديل الزيت وبلسم من بانتين في عروض العثيم.