تراند الفن: العثور على جثة راقصة أجنبية شهيرة بالقاهرة الجديدة والنيابة تطلب التحريات وتفريغ الكاميرات

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 23 يوليو 2021 11:13 مساءً - كتب – صابر المحلاوي:

تواصل نيابة القاهرة الجديدة، التحقيق في واقعة العثور على جثة سيدة متوفية داخل عقار بأحد الكمبوندات بمنطقة التجمع الأول.

وتستمع النيابة إلى أقوال شهود العيان لكشف تفاصيل الحادث ومعرفة عما إذا كان هناك شبهة جنائية من عدمه، وطلبت النيابة تفريغ كاميرات المراقبة، وسرعة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة؛ للوقوف على أسبابها.

وأشارت المناظرة الأولية إلى أن الجثة لسيدة تبلغ من العمر 26 عاما وتحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية، وتعمل راقصة بالفنادق العائمة، وعثر على جثتها ملقاة بالطابق الخامس، بفحصها تبين عدم وجود إصابات ظاهرية بها.

وأوضحت المعاينة أنها ترتدي كامل ملابسها، كما تبين سلامة جميع منافذ الشقة، ولا توجد آثار بعثرة، وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت تشريحها، لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن.

كان قسم شرطة التجمع الأول، تلقى بلاغا من الأهالي بوجود جثة داخل شقة بكمبوند بمنطقة التجمع الأول، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمنية للمكان، وتم نقل الجثة إلى المشرحة، ويكثف رجال المباحث من جهودهم لكشف ملابسات الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وأحيل المحضر إلى النيابة العامة للتحقيق.