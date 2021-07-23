تراند الفن: منة فضالي: “ياسمين صبري ممثلة ضعيفة.. دلوقتي الناس بتشتري الشهرة” (فيديو)

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 23 يوليو 2021 11:13 مساءً - كتب- عبد الفتاح العجمي

كشفت الفنانة منة فضالي، عن رأيها في أداء النجمة ياسمين صبري.

وقالت فضالي، خلال حوارها ببرنامج “مع الفارس” مع الإعلامي نزار الفارس عبر قناة “الرشيد” العراقية: “ياسمين لها ظروف خاصة، ممكن يكون زوجها بينتج لها”.

أضافت: “أنا بالنسبالي بشوف ياسمين ست جميلة، ولكن ممثلة ضعيفة، هي حلوة، محتاجة تشتغل على نفسها، الحلاوة مش كل حاجة، أنا شوفتها في مسلسل ضعيفة، لكن أنا أحبها شكلا، هي شكلها حلو وزي القمر، لكن تمثيل ضعيفة”.

وردا على سؤال: “هل نالت شهرة أكبر من حجمها؟”؛ قالت: “مش موضوع شهرة أكبر من حجمها، دلوقتي الناس بتشتري الشهرة، أنت دلوقتي تقدر تشتري المتابعين واللايكات”.

يذكر أن أخر أعمال منة فضالي مسلسل “نسل الأغراب” في موسم رمضان المنقضي، من بطولة أحمد السقا وأمير كرارة ودياب ومي عمر وأحمد مالك وأحمد داش وغيرهم.

بينما أخر أعمال ياسمين صبري مسلسل”فرصة تانية”، وشارك في البطولة كل من أحمد مجدي، نهال عنبر، أيتن عامر، دياب، محمود البزاوي، ومن تأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج مرقس عادل، في رمضان 2020.