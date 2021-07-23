- 1/2
- 2/2
فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 23 يوليو 2021 11:13 مساءً - أدمن ساعتين مضت أخبار مصر 20 زيارة
كتب- مصراوي:
رحل عن عالمنا، مساء اليوم الجمعة، بعد صراع مع المرض، الروائي اللبناني والناقد الأدبى الدكتور جبور الدويهي.
جبور الدويهي، روائي لبناني من مواليد سنة 1949، بمدينة زغرتا، شمال لبنان، له نحو 15 عملا أدبيًّا ما بين رواية وقصة قصيرة، ووصلت روايته “ملك الهند” إلى القائمة القصيرة لجائزة البوكر العام 2020، وأيضًا روايته “مطر حزيران” ضمن اللائحة القصيرة للبوكر العام 2016.
فازت رواية “اعتدال الخريف” بجائزة أفضل عمل مترجم عن جامعة أركنساس، وفازت “حي الأمريكان” بجائزة سعيد عقل 2015، و”شريد المنازل” فازت بجائزة الأدب العربي 2013، وتُرجمت رواياته إلى الفرنسية والإنجليزية والألمانية والإيطالية والإسبانية والتركية، وتم تكريمه عدة مرات لبنانيا وعربيا.
من مؤلفاته أيضا، “الموت بين الأهل نعاس”، مجموعة قصص قصيرة، دار المطبوعات الشرقية، بيروت 1990، وطبعة ثانية عن دار النهار 2010، رواية “ريّا النهر”، عن دار النهار، 1998، رواية “عين ورده”، عن دار النهار، 2002، ترجمت إلى الفرنسية والتركية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مصراوى وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: رحيل الروائي اللبناني جبور الدويهي بعد صراع مع المرض على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.