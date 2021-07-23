تراند الفن: ‎تفاصيل مكافآت الفائزين بميدالية أولمبية.. “مبلغ كبير وراتب مدى الحياة”

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 23 يوليو 2021 11:13 مساءً - كتب- حسام زايد: ‎تبحث البعثة المصرية المشاركة في أولمبياد طوكيو عن تحقيق إنجاز جديد يضاف إلي سجلها بعد أن حصد أحفاد الفراعنة 29 ميدالية على مدار 21 نسخة سابقة للأولمبياد. ‎وتشارك مصر ببعثة هي الأكبر في تاريخها بإولمبياد طوكيو 2020 يصل قوامها الي 134 لاعبا ولاعبة يتنافسون في 24 رياضة. ‎وحددت وزارة الشباب والرياضة مكافآت للفائزين بميداليات أولمبية، بواقع مبلغ مالي كبير على النحو التالي: ‎الميدالية الذهبية (مليون جنيه). ‎الميدالية الفضية (750 ألف جنيه). ‎الميدالية البرونزية (500 ألف جنيه). ‎وبجانب المبلغ المالي، سيتم تخصيص راتب شهري للبطل الأولمبي مدى الحياة على النحو التالي: الميدالية الذهبية (3500 جنيه). الميدالية الفضية: (2500 جنيه). الميدالية البرونزية (2000 جنيه). وصرح مصدر مسؤول لمصراوي، أن تلك اللائحة المالية يتم العمل بها منذ دورة الألعاب الأولمبية “سيدني 2000”. وشدد المصدر أن البطل الأولمبي أو البارالمبي يمكن أن يستفيد بمجموع رواتب شهرية بحد اقصى 3 ميداليات أولبمية، لكن المكافآت الخاصة بكل ميدالية هذا شأن أخر، يحصل على المكافآة دون حد اقصى للميداليات. وشرح المصدر مسألة الراتب قائلا “لو لاعب حصل على ميدالية ذهبية يحق له راتب شهري 3500 جنيه، لو فاز بعد ذلك بميدالية فضية مثلا يضاف للمبلغ 2500 راتب الفائز بتلك الميدالية وهكذا، بحد أقصى 3 ميداليات”. وقال المصدر، أن وزارة الرياضة تصرف شهريا رواتب للأبطال اصحاب الميداليات سواء الأولمبية او البارالمية بمبلغ يقدر 337,500 جنيه. ويستفيد من الراتب الشهري “مدى الحياة” 108 شخص، بواقع 14 (بطل وبطلة) أولمبية، و94 (بطل وبطلة) بارالمبية، وبالطبع تلك الرواتب لا يتم توريثها.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مصراوى وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: ‎تفاصيل مكافآت الفائزين بميدالية أولمبية.. “مبلغ كبير وراتب مدى الحياة” على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.